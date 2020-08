Pediatra de Huntsville explica los riesgos de volver al colegios durante la pandemia

Traducción en español: Gloria Yacosa

Un pediatra en Huntsville dijo que los colegios y padres deben obligar el uso de mascarillas y el distanciamiento social si quieren detener los brotes de coronavirus in las aulas.

"De verdad no puedo enfatizarlo lo suficiente", dice Dr. Kevin Ellis. "Yo sé que los estudiantes no se han visto desde marzo, pero no compartan las cosas, no se acerquen tanto."

El Dr. Ellis dijo que definitivamente hay riesgos asociados con mandar los niños al colegio este año y que nadie espera que ayude con los casos. Dice que educando a los niños empieza en casa, con los padres preparándolos sobre la importancia de ponerse la mascarilla, mantener distancia y desinfectarse las manos.

La orden de mascarilla de Alabama - vigente hasta el 31 de agosto - requiere que los estudiantes desde segundo grado hasta la universidad se pongan mascarillas "siempre que sea práctico".

Ellis advierte que los niños aún se pueden enfermar bastante pero aclaró que los niños menores de 10 años parecen exhibir síntomas más leves y tienen tasas de transmisión más bajas.

"Sin embargo, todavía se tiene que tener cuidado. Es un poco más seguro abrir los colegios de primaria y los jardines de infancia que los colegios de grados más altos", dijo el doctor.

Ellis dice que es inevitable que el virus llegue a todos los colegios, y dice que hay mucho debate acerca de cuánto deben esperar los colegios antes de cerrar los colegios para evitar que se expanda un brote.

Ellis dijo que en el caso de influenza, los colegios cierran después que lleguen al 10% de los estudiantes afectados.

"En el caso de coronavirus, si se espera hasta llegar al 10% se arriesga un brote muy grande. Por eso creo que muchos doctores estamos de acuerdo que con el coronavirus, que es más serio que influenza, necesitamos que ese número sea menos que el 10%", dijo. "Pero el debate es sobre cuánto más bajo".

Ellis agregó que espera que toda la comunidad médica presione que se vacunen contra la influenza para evitar dos pandemia a la vez.