Padres reaccionan al plan de los colegios de la ciudad de Boaz para el 2020-2021

Spanish translation: Gloria Yacosa

Los colegios de la ciudad de Boaz anunciaron el lunes su plan para el año escolar 2020-2021.

Para los padres, será difícil elegir un plan de estudio para sus niños cuando empiece el colegio el mes que viene.

"Me siento muy nerviosa y tengo incertidumbre sobre mandarlos al aula tradicional. Mientras que no me gusta que le falta educación y socialización, su salud es sumamente importante", dijo Alicia Thurmond, madre.

Thurmond tiene tres nínos en el distrito de colegios de Boaz, y ha elegido que aprendan virtualmente durante el primer semestre.

"Siento que en este momento, todavía hay un número de casos diarios significante, y simplemente no me siento cómoda mandándolos al colegio. Prefiero esperar y ver cómo van las cosas", dijo Thurmond.

"Yo siento que van a ser todo lo posible para cuidar de nuestros hijos", dijo Aimee Jung, quien tiene a tres niños en los colegios de Boaz.

Es maestra para otro distrito, y está elegiendo mandar sus hijos al colegio.

"Mis niños les va mejor en el ambiente escolar", dijo la madre y maestra.

El plan de los colegios de Boaz, que se reveló el martes, tiene opción virtual y tradicional para los estudiantes.

Se obligará el uso de máscara en los autobuses. Se les puede servir la comida a los niños en la clase para limitar la capacidad de la cafetería. El plan también detalla a los protocolos de distanciamiento social.

"Cual sea la opción que elija, ya sea virtual o tradicional, asegúrese que tome esa decisión basado en lo que usted sienta mejor para su familia", dijo Thurmond.

"Lo que está bien para mí familia, no necesariamente está bien para la de otro, y eso está bien", dijo Jung.

Según el plan, los colegios de Boaz recibirán a los estudiantes a partir del 20 de agosto.