Padres de los colegios de Madison City confundidos sobre si debrían mandar a sus niños al colegio o no

Traducción en español: Gloria Yacosa

El lunes por la noche, el distrito respondió a algunas preguntas enviadas por los padres mediante su sitio web.

Después del anuncio sorpresa del viernes que los colegios de Madison City, Huntsville City y el condado de Madison comenzarán a ofrecer clases en persona unas semanas antes de lo esperado, algunos padres dicen que aún no se sienten cómodos tomando esa decisión.

Pensaron que serían casi dos meses antes de que sus hijos hicieran la transición del aprendizaje virtual en casa al colegio tradicional. Pero, ahora, en algunos casos, solo faltan pocos días.

Los padres de los colegios de Madison City dicen que ha sido difícil sus hijos adaptarse al programa virtual, pero que todavía no están listos para mandarlos al colegio. Quieren saber más detalles sobre cómo se protegerá a los niños y cómo será el colegio en persona.

"Me sorprendió que fuera tan temprano. Esperaba que las primeras nueve semanas fueran virtuales", dijo una madre, Machelle Naulty.

"Asustada. Me asusté mucho", dijo madre, Janelle Arbuckle.

"Sentí que era demasiado pronto", dijo madre, Tara Bailey.

"De verdad que no sé cuál sería la mejor respuesta", dijo otra madre, Jessica Serrett.

Confusión y preocupación: dos emociones que algunos de los padres de nínos en los colegios de Madison City dicen que sienten después de saber que el distrito está permitiendo que los estudiantes regresen al colegio tan pronto como el 8 de septiembre.

"Hay muchos vaivenes en tomar esa decisión", dijo Arbuckle.

Madre, Janelle Arbuckle, dice que sí quiere que sus hijos pequeños regresen al colegio en persona.

"Están en una edad tan crucial en la que hay tantas cosas que solo pueden recibir en el aula", dijo Arbuckle.

Está preocupada de cómo será la experiencia.

"No puedes compartir juguetes, no puedes compartir libros, no puedes jugar con nadie porque tienes que estar alejado", dijo Arbuckle.

"No sabemos cuántas veces los niños se van a quitar las mascarillas", dijo Naulty.

Madre, Machelle Naulty, dice que su esposo tiene asma y le preocupa la posibilidad que su hija pueda traer coronavirus a casa.

"Realmente no sabemos qué le haría el virus de COVID a él", dijo Naulty.

Ella dice que su hija también se beneficiaría de aprender en el ambiente del aula.

"Estar frente al maestro, poder hacer preguntas todo el día – y virtualmente, no tienen esa oportunidad", dijo Naulty.

Naulty dice que quiere saber cuántos estudiantes estarán de vuelta en el colegio, y los otros padres están de acuerdo, quieren respuestas del distrito antes de tomar una decisión.

"Necesitamos saber cómo se va a ser todo adentro del colegio", dijo Bailey.

"Es como si no hubiera una respuesta totalmente correcta", dijo Arbuckle.

Los padres le dicen a WAAY 31 que preferirían que el distrito postergue el regreso al colegio dos semanas después del fin de semana de Labor Day.

Dicen que las vacaciones podrían provocar un aumento y que sería mejor decidir si los estudiantes deberían regresar entonces.

El distrito Madison City Schools dice que los padres completaron un formulario antes que comenzara el año escolar, permitiéndoles decidir si prefieren que sus hijos estén en el colegio virtual o tradicional y que ésos se usaron para hacer listas de reingreso a las clases.

Si un padre quiere hacer la transición de su hijo a la escuela tradicional o virtual ahora, deberá enviar un correo electrónico al director y ese niño se agregará a la lista de espera.

Para más información sobre el plan de reingreso de Madison City Schools, haga clic aquí. Se espera que el sistema escolar publique aún más detalles el martes.