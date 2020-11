Organización sin fines de lucro de Shoals ha creado un plan de emergencia para ayudar a las personas sin hogar durante la temporada del frío

Traducción al español por: Gloria Yacosa

Una organización sin fines de lucro de Shoals está tratando de encontrar nuevas formas de refugiar a los indigentes durante una pandemia, ya que se acerca el invierno.

Room in the Inn Shoals normalmente tiene unas 40 iglesias en la zona que albergan a los indigentes todas las noches durante los meses de invierno. Pero la mayoría de las iglesias no pueden ayudar este año debido a las precauciones que están tomando para la pandemia de coronavirus.

Room in the Inn tenía planeado que los indigentes se quedaran en el centro de Florence, pero la ciudad dijo que los códigos de zonificación no lo permitían.

Ahora, la organización sin fines de lucro ha ideado un plan de emergencia en caso de 5temperaturas bajan de cero, la gente no pierda la vida en el frío. Un puñado de iglesias han decidido que serán parte de este plan de emergencia y alojarán a los sin techo en temperaturas de vida o muerte.

"Si no podemos hacer esto, entonces probablemente deberíamos cerrar nuestras puertas como iglesia porque estamos llamados a cuidar de otras personas y es lo más sencillo de todo", dijo Jonathan Johnson.

El centro First Baptist Church Center Star abre sus puertas en situaciones de emergencia en lugar de arriesgar la vida de alguien en el frío. El diácono Jonathan Johnson también es miembro de la junta directiva de Room in the Inn. Dijo que la pandemia ha complicado mucho las cosas para los desamparados y la organización sin fines de lucro que está aquí para ayudarlos.

"Incluso en nuestra iglesia, hemos tenido algunas semanas en las que hemos tenido que cerrar debido al número de casos a los que nos hemos expuesto en nuestra congregación, por lo que no se puede predecir el futuro y saber exactamente cómo será cada semana o el día a día. Tenemos un plan un día, y luego cambia", dijo Johnson.

Intentaron hacer un plan con la ciudad de Florence y preguntaron a la ciudad si la gente puede pasar la noche en el centro de ingresos con voluntarios.

"La respuesta de la ciudad fue que nuestro edificio no estaba dividido en zonas para los huéspedes nocturnos y que había algunos huéspedes nocturnos. Entendemos eso y realmente solicitamos una emergencia por el coronavirus", dijo la fundadora de Room in the Inn Shoals, Krista Manchester.

La organización sin fines de lucro envió una carta a la ciudad y al alcalde de Florence Andy Betterton pidiendo aclaraciones sobre un plan de seguridad.

"No hemos recibido muchas respuestas sobre lo que eso requeriría. Todavía estamos muy inseguros de lo que eso requeriría y las temperaturas bajo cero están casi aquí", dijo Manchester. "No hay forma de hacer cuarentena cuando no tienes casa, así que tienen miedo y están bastante ansiosos también. Sólo tratamos de verlos como personas, y personas especialmente vulnerables en este tipo de situación".

WAAY 31 se comunicó con la ciudad de Florence para preguntar por qué no ha respondido a la solicitud de Room in the Inn.

El alcalde Andy Betterton dijo: "Después de descubrir recientemente que la carta de Room in the Inn me había sido enviada a través de una dirección de correo electrónico previamente utilizada, he tenido la oportunidad de revisar su contenido y estar de acuerdo en que la resolución y la acción rápida son necesarias para abordar con eficacia las necesidades abrumadoras de nuestra población sin hogar. Agradezco la oportunidad de ser anfitrión de un debate más amplio y multiinstitucional en torno a esta cuestión".