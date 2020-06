Oficiales del condado de Madison instan al uso de mascarillas tras el aumento de casos de coronavirus

Translation: Gloria Yacosa

Mientras que aumentan los casos de coronavirus en Alabama a más de treinta mil, los oficiales del condado de Madison avisan que las hospitalizaciones también siguen subiendo.

David Spillers, el director ejecutivo de Huntsville Hospital, describió el aumento como "bastante considerable"

La última vez, les informé que teníamos a ocho pacientes positivos de COVID en los hospitales del condado de Madison. Hoy, tenemos a 23", comentó Spillers, sobre el aumento en las últimas dos semanas.

De aquellos hospitalizados en el condado, falta de aire y fiebre han sido los síntomas que más comunmente los han traído al hospital.

El porcentaje de pruebas positivas también está subiendo, según Spillers, aún con una cantidad significante de pruebas hechas a personas asintomáticas.

"Por mucho tiempo ya, le he informado a este grupo que era más o menos el 3% de las pruebas que salían positivas", dijo Spillers, "Ahora está entre el seis y ocho porciento de pruebas con resultados positivos."

En el condado de Madison, casi el 26% del las personas internadas en el hospital terminan siendo trasladadas a la unidad de cuidados intensivos, donde hay una tasa de mortalidad de 33%. Solo han habido 6 muertes reportadas en el condado hasta ahora.

Lo más sorprendente , según Spillers, es la edad promedia de aquellos internados en el hospital, que actualmente es de 54,6.

"La gente tiende a pensar que los números están mucho más sesgados hacia los ancianos, y si consideramos a la mortalidad, es verdad', explicó Spillers. "Pero para mí, 54 no es anciano para nada".

Mientras que es verdad que los números están subiendo, el alcalde de Huntsville, Tommy Battle, dice que la ciudad todavía no se encuentra en una posición donde una ordenanza obligatoria de mascarilla sea necesaria.

El alcalde ha sido muy claro sobre el uso de mascarillas en la comunidad. Aunque le está instando al uso de mascarillas a los

miembros de la comunidad, no ha implementado cualquier ordenanza todavía diciendo que las cosas están en fase de monitoreo actualmente.

"En áreas donde se puede mantener la distancia, es posible que no necesite usar mascarilla", dijo él, "pero en esas áreas donde se tiene que estar cerca la la gente, se tiene que usar mascarilla".

Spillers, que también es un gran partidario del uso de mascarilla, dice que no es cuestión de política, sino de lógica.

"Pienso que es el factor más importante que podemos hacer para disminuir la propagación de coronavirus", explicó.

Mientras que la ciudad ha discutido la posibilidad de una ordenanza de mascarilla, Battle dice que tomaría un incremento significativo para que se vean en una posición donde sea necesario empezar a redactar algo.

El lunes, Battle dijo que se tendrían que ver unos 700 casos nuevos para poder "considerar a una ordenanza".

Pero con eso vendría el reto de cómo obligarlo.

"¿Cómo lo obligaríamos?", preguntó Battle. "¿Cómo nos aseguramos que un niño de cuatro años no se quite la mascarilla? Yo tengo un nieto de cuatro años, y va ser dificil que no se la quite".

Si la ciudad llega al punto donde se tuviese que considerar seriamente a una ordenanza, Battle y la ciudad se pondrían en contacto con Montgomery y Birmingham - quienes tienen pólizas ya establecidas - para discutir algunas de las mejores prácticas.

Battle dijo que cree que la comunidad de Huntsville puede pasar la pandemia mejor que cualquier otra comunidad en el estado con tal de que se mantengan enfocados, usen mascarillas y desinfectante, y mantengan distancia social.