Oficiales de Huntsville dan actualización a las recomendaciones del grupo de trabajo nacional

Traducción en español: Gloria Yacosa

WAAY 31 quizo saber más sobre lo que se aprendió en el condado de Madison con la visita del grupo de trabajo nacional para rastreo de coronavirus después que saltaron los casos en Huntsville. El director de la EMA le dijo a Sofía Borrelli que justo habían recibido tres recomendaciones del grupo de trabajo nacional hace menos de 24 horas, y estaban buscando la manera de implementarlas. Jeff Birdwell, el director de la EMA, dijo que el equipo externo de respuesta de ayuda, o CRAFT, quiere los que sus expertos en análisis de datos vean las estadísticas del país. "Sabemos que estamos rastreando localmnente ahora. El primer paso es juntarnos con esos expertos y hacer preguntas para ver qué nos pueden indicar", dijo Birdwell.

Los números ya están compartidos con el gobierno federal. Birdwell no pudo decir exactamente qué es lo que quieren estudiar los analíticos de data. La segunda recomendación se trata de darle el mensaje correcto al público, pero, igual, no hubo más detalles específicos. "Cuáles son los grupos en particular que necesitan que mejoremos el mensaje que le damos de COVID-19 y las precauciones", dijo Birdwell.

Finalemente, el grupo habló sobre cómo se verá el principio del año de colegio. Un día después de esas recomendaciones, los colegios del condado de Madison, Huntsville y la ciudad de Madison anunciaron clases virtuales para las primeras 9 semanas del colegio. "Vamos a dirigir el tránsito de cierta manera y entrar a los niños de una forma específica se puede mantener más distancia social", dijo Birdwell.

Después del anuncio de los colegios de los tres distritos, dieron su opinión los líderes locales y profesionales de la salud. Los oficiales de salud dijeron que era nuestra responsabilidad como comunidad de controlar la propagación del virus para que los profesores y padres no se tengan que preocupar sobre la educación de sus niños y el virus a la misma vez. "Nuestra responsabilidad es de tratar de bajar el pico y llegar a donde tengamos a esto bajo control y no que haya la distracción para los oficiales de los colegios de todo lo que está pasando en la comunidad", dijo Pam Hudson, directora ejecutiva de Crestwood Medical Center. Dijo que mientras que los distritos no le pidieron su opinión, piensa que comenzar un año de colegio mientras que haya un pico en los casos de coronavirus es algo difícil. Tommy Battle, el alcalde de Huntsville, dijo que los distritos hablaron con el departamento de salud pública del estado

sobre la decisión. "Esta es una difícil. Todos quieren que empiezen las clases, que volvamos a la normalidad. Queremos que sea como siempre; pero, lamentablemente, no estamos ya en tiempos normales y tenemos que adaptarnos y evolucionar.

Estamos evulucionando a nuestros colegios para poder enseñar otra vez, pero hay que hacerlo desde casa por un tiempito", dijo Battle. Dijo que estaban evolucionando y adaptando a los colegios a las condiciones actuales para hacer las cosas con cuidado, y no perder la confianza de los padres por apurarse y por traer a los niños a que se enfermen.

Birdwell dijo que, en este momento, están coordinando con el grupo de trabajo del estado para ver cuáles son los próximos pasos para implementar las recomendaciones.