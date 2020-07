No para el negocio para locales abiertos durante el fin de semana feriado

Spanish Translation: Gloria Yacosa

El fin de semana del 4 de julio siempre ha sido uno de los más ocupados para los negocios en áreas de veraneo; hecho que parece no ha podido cambiar el coronavirus este año en Guntersville.

Los duénos de tiendas en Guntersville le dijeron a WAAY 31 que están viendo un nivel de ventas que podría superar a lo que se ha visto anteriormente en esta temporada.

"No ha bajado", dice Paul Ponder, gerente de Guntersville Tackle and Outdoor at Waterfront. "Ha sido muy, muy buen año."

En su tienda de equipo de pesca, Ponder vende todo lo esencial para la pesca. Piensa que el tiempo en cuarentena le ha dado ganas de salir al agua a la gente.

"Pueden salir en el bote, con su caña, y simplemente divertirse, dijo él. "Están poniendo al mal tiempo buena cara. Con tanto negativo que escuchamos, al fin estamos viendo algo positivo."

Ponder le dijo a WAAY 31 que ha visto un aumento en las ventas de cañas de uso general antes del fin de semana feriado.

"Eso nos dice que muchas familias están saliendo y aprendiendo a pescar, se están divirtiendo."

Entre sus clientes el viernes, estuvo la familia Maxwell, quienes habían viajado casi seis horas desde Mississippi.

La familia dijo que habían estado el año pasado y pescaron más de cien robalos en cuatro horas. Este año, la familia no pudo dejar de visitar a lo que dicen es "uno de los mejores lagos del país."

Otros negocios de Guntersville, como Outfitters, dicen que generalmente el fin de semana feriado no es el más ocupado, pero que sí han tenido un aumento en ventas de toallas de playa, hieleras y sandalias.

"Hemos empezado a ofrecer nuevos artículos, más zapatos y sandalias, y cosas así. Esas cosas se están vendiendo más y estamos viendo más movida en la tienda también", dijo el dueño, Chris Stanley.

WAAY 31 se trató de comunicar con locales de alquiler de bote hoy; la mayoría dijo que estaban muy ocupados para hablar, ya que el 4 de julio es su fin de semana más grande, aún durante la pandemia.