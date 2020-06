Spanish Translation: Gloria Yacosa

El consejo municipal de la ciudad de Decatur se reunió el lunes para discutir la posibilidad de tener que imponer una ordenanza de máscara obligatoria.

Con más de 900 casos de coronavirus en el condado de Morgan, cifra que sigue aumentando, alguna gente dice que simplemente no usan máscara.

"Tengo enfermedad de obstrucción pulmonar crónica y asma, y aún no me pongo máscara", dijo residente del condado de Morgan, Tammy Wright.

A través del condado de Morgan - donde hay 20 pacientes internados con coronavirus en el hospital de Decatur Morgan - muchos que andan por las calles han decidido no ponerse máscara. Entre ellos, está Wright.

"Es una preferencia personal", dice ella. "Yo tomo la postura de nuestro presidente; a él no le gusta ponersela, y no se la pone. A mí tampoco me gusta, y no me la pongo."

Wright dice que no puede respirar con máscara puesta. Sin embargo, dice que se la pondría si fuera requerido por un negocio, pero que no se cubriría la nariz.

En America's Thrift Store, una tienda de seguna mano en Decatur, cada uno que entre al local tiene que tener máscara puesta - es la política de la empresa.

"La política fue algo necesario de establecer debido a lo que estaba pasando", dijo Brent Defoor, gerente asistente de la tienda. "Queremos mantener abierta a la tienda, y a la vez queremos mantenerlos seguros tanto a los clientes como a nosotros también."

Según Defoor, aproximadamente un 80% de los clientes no tienen máscara puesta al entrar, por lo cual la tienda reparte casí quinientas máscaras diarias.

Defoor dice que está de acuerdo con una ordenanza de máscara y que cree que los líderes tomarán la decisión apropiada. Wright, por otro lado, espera que no la haya.

"De eso se trata nuestra libertad", dice ella. "No nos quiten nuestra libertad.

Actualización: El consejo municipal de Decatur aprobó una resolución instando a los residentes a ponerse máscara. Lea AQUÍ