"No ha mostrado ningún signo de remordimiento:" informe describe adolescente del condado de limestone acusado de 5 asesinatos

Traducción al español por: Gloria Yacosa

Documentos judiciales publicados el martes revelan nueva información en el caso de un adolescente del condado de Limestone acusado de asesinar a su familia.

Mason Sisk, de 15 años, está acusado de múltiples cargos de asesinato capital. Se le acusa de asesinar a su padre, su madrastra y tres hermanos en su casa de Elkmont en septiembre del año pasado.

Los documentos muestran que Sisk ha tenido múltiples audiencias y evaluaciones mentales a lo largo del último año en el tribunal de menores. Ahora sabemos que estuvo detenido en el Centro de Detención Juvenil del Valle de Tennessee en Tuscumbia, y mientras estaba allí, la Oficina del Sheriff del Condado de Limestone tuvo que recogerlo para las citas con el médico y las audiencias en el tribunal.

En un informe publicado el martes, el oficial de libertad condicional juvenil de Sisk declaró "Mason no parece preocupado por el hecho de que se le acuse de asesinar a su familia. No ha mostrado ningún signo de remordimiento. Mientras estaba detenido, no ha hablado de su familia en absoluto. Mientras está detenido, Mason sigue instrucciones, hace sus tareas escolares e interactúa bien con los demás".

También dice que ha recibido dos escritos disciplinarios y varias advertencias o recordatorios de comportamientos inaceptables. La mayoría de las advertencias son por hablar sin permiso.

Sisk también ha ganado el estatus de residente de honor dos veces mientras estuvo en el centro juvenil, que es el nivel más alto de privilegios que un residente puede recibir.

Los documentos publicados el martes también dicen que los cinco miembros de la familia recibieron un disparo en la cabeza.

En la decisión del juez de transferir el caso a la corte de adultos, escribió que revisó varios factores como la naturaleza de los delitos acusados, el alcance y la naturaleza del historial de delincuencia de Sisk y el alcance y la naturaleza de su madurez física y mental.

El juez dijo que no hay motivos razonables para creer que Sisk pueda ser internado en una institución para personas con discapacidades mentales. También dijo que no puede ser disciplinado adecuadamente en el tribunal de menores.

Sisk está actualmente recluido en el condado de Limestone sin fianza. Su caso ha sido sometido a un gran jurado.