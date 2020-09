Mujer dice que el apuñalamiento en el condado de Marshall involucró al novio y ex novio de su madre

Traducción al español: Gloria Yacosa

Han arrestado a un individuo conectado con el doble apuñalamiento en el condado de Marshall el jueves por la mañana.

Nicholas Goble, de 40 años, residente de Guntersville fue dado de alta del Hospital Huntsville el jueves por la tarde y transportado a la cárcel en el condado de Marshall.

Según la oficina del alguacil, Goble fue acusado de robo en primer grado, asalto en segundo grado y travesura criminal en primer grado. Está detenido con una fianza de $ 90,000.

La víctima se encuentra estable en el Hospital Huntsville.

Los agentes fueron llamados a una casa en Pleasant Grove Road alrededor de las 9:30 a.m.

Idallis Gibson dijo que los dos hombres involucrados son el ex novio de su madre y el novio actual, y agregó que el incidente del jueves no fue el primer problema entre los dos.

"Ayer por la mañana, me desperté y mi madre me envió un mensaje de texto y me dijo que su ex novio se había presentado en la casa de su nuevo novio y que había intentado dispararles y las balas se habían atascado", dijo Gibson.

Se llamó a la policía a la escena del crimen, pero no se realizaron arrestos.

Gibson dijo que su madre, Christina, estaba demasiado conmocionada para hablar el jueves.

Idallis dijo que se despertó con otro mensaje de texto de su madre el jueves por la mañana. Esta vez, su mamá le dijo que su ex novio había ido a la casa de su actual novio y lo apuñaló.

Según Gibson, también hubo mucho daño a la propiedad antes del altercado que dejó a ambos heridos.

Ahora, dijo que le preocupa la seguridad de toda su familia, no solo la de su madre.

“No me siento segura. Él no solo vino e hizo esto aquí, sino que también estaba pasando por mi casa, donde tengo hermanitos y hermanitas que viven allí conmigo, así que no me hace sentir segura en absoluto ”, dijo Gibson.

"Nunca me sentí segura cuando vivió en la casa conmigo durante nueve años, nunca me gustó".