Mientras las escuelas del condado de Madison cambian al aprendizaje híbrido, una madre se preocupa por los desafíos sociales

Traducción al español por: Gloria Yacosa

Un aumento en los casos de coronavirus enviará a los estudiantes del Sistema Escolar del Condado de Madison fuera de las aulas a tiempo completo al menos hasta el 18 de diciembre.

Este cambio a un horario híbrido comienza el jueves 3 de diciembre.

Eso significa que los estudiantes alternarán entre el aprendizaje en persona y a distancia para reducir el número de personas en los edificios al mismo tiempo.

WAAY 31 habló con una madre que dijo que su familia está aprendiendo a lidiar con lo que se empieza a sentir como cambios constantes.

Hablamos con una madre que tiene tres hijas que asisten a la Monrovia Middle School. Nos dijo que desde que comenzó el año escolar, sus hijos no han permanecido en un aula física por más de dos semanas seguidas, y aunque su trabajo le permite trabajar desde casa, sigue siendo una lucha.

"No hemos tenido ningún problema en cuanto a poder realizar sus tareas escolares, pero en cuanto a no saber si van a estar en casa o en la escuela, simplemente no sabemos día a día", dijo Casey Willis.

Willis y sus hijas Adley y Jocie dicen que este año no ha sido el ideal, pero que están tratando de cumplir.

Una cosa que funciona es la facilidad de no interrumpir el trabajo escolar de las niñas. Nos dijeron que es igual si están en la escuela o trabajando desde casa. En 7º grado, es todo lo mismo.

"Todo nuestro trabajo es a base de computadora. Básicamente, la única diferencia entre la escuela virtual es que no estamos sentados en un aula porque la mayor parte del trabajo es en línea. Te dicen cuál es la tarea, vas a la computadora y la haces", dijeron Adley y Jocie.

Hasta el 25 de noviembre, la última vez que se publicaron los datos, más de 1.600 estudiantes y empleados del condado de Madison están en cuarentena por el coronavirus, y más de 100 han dado positivo por el virus.

El distrito dijo que eso fue lo que llevó a la decisión de empezar con el aprendizaje híbrido en todas las escuelas a finales de esta semana.

Cinco de las escuelas del distrito ya están a base de aprendizaje remoto debido al coronavirus: Las escuelas primarias e intermedias de Monrovia, la primaria Endeavor, la intermedia Meridianville y la secundaria Hazel Green.

Eso afecta a los hijos de Willis, y dice que el estar así le está afectando a sus habilidades sociales.

"Me gustaba más la escuela normal, me gustaba más conversar y todo eso", dijo Jocie.

"Aunque pueden ir a la escuela y están con sus compañeros, su interacción es bastante limitada", dijo Willis.

Pero aún así, Willis dijo que espera que estos cambios mantengan a todos tan seguros como sea posible.

"La seguridad es lo principal y todos están haciendo lo mejor que pueden", dijo.

Las cinco escuelas del condado que son virtuales en este momento seguirán siéndolo hasta que sean autorizadas por los directores. Entonces, comenzarán a seguir el programa híbrido.