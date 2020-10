Mes de la Herencia Hispana: Conoce a Mayra Rangel

Mayra Rangel hizo un peligroso viaje a través del desierto cuando tenía 16 años para venir a los Estados Unidos desde México para una vida mejor.

“Desde entonces, he tratado de superarme con las raíces que me inculcó mi familia, mis padres, de luchar muy duro para salir adelante y nunca olvidar de dónde venimos,” Rangel dijo.

Rangel dice que sus padres, particularmente su difunto padre, le inculcaron una fuerte ética de trabajo y pasión por la justicia social y ayudar a otros desde una edad temprana. Estudió y trabajó en California antes de mudarse a Alabama, donde ha vivido durante 12 años.

Ahora, Rangel trabaja para mejorar las vidas de otros inmigrantes como líder comunitaria en el norte de Alabama para la Coalición de Alabama por la Justicia de los Inmigrantes (ACIJ). Anteriormente, se desempeñó como presidenta de la mesa directiva de ACIJ durante cinco años.

La aprobación de H.B. 56, una estricta ley antiinmigración, por la legislatura de Alabama en 2011 se convirtió en el catalizador detrás de la participación de Rangel en el activismo.

“Lo que más me llevó a trabajar en la Coalición de Alabama por la Justicia de los Inmigrantes fue en 2011 cuando pasó la ley antiinmigrante aquí en Alabama, me sentí muy frustrada, muy desesperada y quería hacer algo al respecto. No era justo que esa ley estuviera hecha con el propósito de hacer la vida miserable de la gente que ya tienen una vida dura,” Rangel dijo.

En 2012, Rangel se unió a ACIJ. Ese mismo año ayudó a la organización a lograr lo que dice es su mayor logro en la lucha para desmantelar las medidas más agresivas impuestas por la ley H.B. 56 y la organización tuvo éxito.

Este año, ACIJ se ha centrado en ayudar a la comunidad hispana en todo el estado durante la pandemia. Rangel ayudó a crear una línea de ayuda en español para las personas afectadas por Covid-19, proporcionándoles información sobre pruebas de coronavirus y bancos de alimentos en su área.

La organización también creó el Fondo de Ayuda Comunitaria de ACIJ para proporcionar apoyo financiero a aquellos afectados por la pandemia que no califican para beneficios de desempleo o alivio de estímulo del gobierno. Desde marzo, han ayudado a más de 50 familias con pagos de $400 cada una.

“Estoy muy muy orgullosa por lo que logramos durante el Covid, es un gran logro para la comunidad y nuestra organización,” Rangel dijo.

Rangel planea continuar su trabajo comunitario y espera que ACIJ pueda ampliar su alcance y servir a más miembros de la comunidad hispana en todo el estado durante los próximos años.