Mes de la Herencia Hispana: Cómo trabaja una líder hispana para hacer que los servicios de crisis sean accesibles para todos

Ayudar a personas de comunidades desatendidas a navegar por los servicios de crisis y obtener la ayuda que necesitan es una pasión para Yalitza LaFontaine, razón por la cual octubre es un mes importante.

Octubre marca tanto el Mes Nacional de Concientización sobre la Violencia Doméstica como el Mes de la Herencia Hispana.

LaFontaine es de Puerto Rico y se desempeña como directora de operaciones en AshaKiran, una organización sin fines de lucro que ayuda a personas que experimentan trauma, como violencia doméstica o sexual. Dice que la pandemia ha destacado lo importante que es hacer que estos servicios sean accesibles para todos.

“Los números de casos de violencia doméstica subieron durante la pandemia, la gente está junta en la casa y las personas están viviendo con su abusadora,” LaFontaine dijo.

Dice que proporcionar servicios de crisis en varios idiomas y de una manera culturalmente competente es una prioridad. El año pasado, AshaKiran ayudó a 160 clientes, alrededor de 100 de los cuales eran latinos/hispanos.

“Poder crear un sitio donde la gente puede acudir para información y su cultura está respetado a la misma vez y no hacer a la persona sentirse mal o avergonzada de acudir, es para mi un logro tremendo,” LaFontaine dijo.

LaFontaine se crió en una familia muy invertida en política y al servicio de los demás. Su padre era a la vez un ministro metodista y un psicólogo, su madre era maestra, trabajadora social y reportera y su abuelo era un organizador de trabajo en Puerto Rico.

“Yo me crié en un ambiente de ayudar el prójimo, de entender los sistemas sociales, los sistemas opresivos, los sistemas de colonialismo y tener las herramientas de utilizar la voz que no tiene para ayudar y defender a la gente que no tiene el mismo acceso, que no tiene los mismos privilegios que otros,” LaFontaine dijo.

Junto con su familia, LaFontaine dice que fue muy influenciada por mujeres puertorriqueñas famosas, como Julia de Burgos, Mariana Bracetti y Lolita Lebrón, quienes lucharon por los derechos de las mujeres y los derechos de los puertorriqueños.

En 1987, la familia de LaFontaine se mudó a Nashville cuando tenía 15 años. Durante un tiempo, fue la única estudiante hispana en su escuela secundaria. Con el tiempo se convirtió en maestra y trabajó en Tennessee durante muchos años antes de venir a Alabama, donde ha vivido durante 15 años.

Ella espera seguir sirviendo a la comunidad durante muchos años.