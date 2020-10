"Máscara, máscara, máscara": los funcionarios del condado de Limestone instan a la gente a estar alerta cuando se acerque la temporada de fiestas

Traducción al español por: Gloria Yacosa

Los funcionarios del condado de Limestone emitieron un recordatorio de que es imperativo mantenerse alerta con las precauciones contra el coronavirus cuando se acercan las fiestas durante una actualización en Athens el jueves.

Desde el jueves, hay 13 pacientes positivos de coronavirus en el Hospital Athens-Limestone, con cuatro en la unidad de cuidados intensivos.

Durante más de un mes, el número de pacientes con coronavirus en el hospital ha estado rondando los dos dígitos. Ahora, con Halloween cerca y el Día de Acción de Gracias acercándose, los oficiales dicen que usar una máscara sigue siendo lo mejor que podemos hacer.

"Máscara, máscara, máscara", dijo el Dr. Nauman Qureshi del Hospital Athens-Limestone. "Eso es lo más importante".

Athens-Limestone es parte del Sistema de Hospitales de Huntsville, donde los datos muestran que ha habido por lo menos 10 pacientes con resultados positivos cada día desde el 18 de septiembre.

Qureshi dijo que, a pesar del aumento de casos, el porcentaje de pacientes muy enfermos está disminuyendo.

"Las personas que necesitan ventiladores, las que necesitan oxígeno de alto flujo, las que tienen insuficiencia de organos... ese número ha disminuido", dijo. "La tasa de hospitalización no ha bajado".

Para Halloween y el Día de Acción de Gracias, Qureshi no tenía ninguna recomendación específica más allá del refuerzo de las máscaras y el distanciamiento social, pero sí recuerda a todos que estas herramientas no son sólo para usarlas cuando se está cerca de personas que no se conocen.

"La familia es la familia, pero aún así, no se puede predecir quién es portador del virus", dijo. "Y creo que es ese miedo a los extraños, que en realidad deberían ser precauciones universales, lo llevan todo el tiempo."

Mientras que algunos todavía se oponen al uso de las máscaras, Qureshi lo llamó un deber cívico y nada por lo que la gente deba tener una actitud arrogante.

"'Oh sí, soy Superman, podré lidiar con esto'. Esa actitud tiene que desaparecer, la actitud machista tiene que desaparecer", explicó.

Qureshi dice que incluso él planea que su familia use máscaras cuando lo visiten para el Día de Acción de Gracias.

Recomienda a la gente que coma rápido si está cerca de otros y que se ponga la máscara cuando termine.

"Devoren el pavo y luego póngase la máscara de nuevo", dijo.