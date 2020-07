Madres de Huntsville frustradas con casos de coronavirus en los programas de alimentación de niños

Traducción en español: Gloria Yacosa

Algunos padres que dependen de Huntsville City Schools para alimentar a sus niños durante el verano dicen que están reconsiderándolo.

Por segunda vez esta semana, el distrito avisó de casos positivos de coronavirus en el servicio de comidas durante el verano. El nuevo caso está en Morris Schools. El primer caso fue en Lakewood Elementary School. Los padres dicen que están frustrados con la falta de información del distrito.

"Prefiero tirarla (a la comida) que arriesgar la salud de mi hijo", dijo Claudette Decoux.

"Me pone un poco nerviosa. En vez de suplementarle con las comidas, me quedaré en casa que es más seguro."

Dos madres que hablaron con WAAY 31 dicen que dependen del programa de alimentación del verano de Huntsville City Schools, pero cambiarán de plan.

"Tipicamente, los almuerzos vienen con un cartón de leche, una naranja, salsa de manzana, y envueltos en papel de aluminio vienen o una porción de pizza, un perro caliente, o unos trocitos de pollo empanizados. Así que tiene que ser envuelto a mano por alguien y después puestos en las bolsitas de plástico Ziploc", dijo Decoux.

"Yo no he trabajado desde el 16 de marzo. Hace poco me enteré de este programa y me ha ayudado a suplementarle la comida y ahorrar, y por eso es que participamos en el programa", dijo Vanessa Holder, otra madre.

El miércoles por la tarde, el distrito anunció en su página de Facebook que alguien en el sitio de entrega de comidas de Morris Schools salió positivo del virus. Mientras que el sitio no estuvo abierto esta semana, ya es el segundo caso positivo conectado con el programa de alimentación.