Los sobrevivientes del tornado de Phil Campbell esperan que el nuevo radar advierta mejor a la gente

Traducción al español por: Gloria Yacosa

El 27 de abril de 2011 cambió la forma en que muchos alabameños reaccionan a la amenaza del clima severo.

Sesenta y dos tornados azotaron al estado ese día. Muchos sobrevivientes todavía están tratando de asumir la pérdida de amigos y familiares que murieron en las tormentas.

El pequeño pueblo de Phil Campbell en el condado de Franklin perdió 27 personas cuando el tornado de categoría EF5 destrozó vidas y propiedades hace casi una década.

En tornados como este, los segundos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte para las personas, y es por eso que WAAY 31 ha estado trabajando para traerles nuestra nueva Red de Radar de Alerta Temprana StormTracker.

"Fue como si se hubiera barrido con una escoba todo", dijo Judy Evett.

Así es como describió el aspecto de la casa de su hija en Phil Campbell el 27 de abril. Evett está viva hoy porque se refugió en un baño de su casa.

La habitación en la que estaba era la única parte de su casa que quedaba parada, pero la pérdida que sufrió ese día es casi inimaginable. El tornado se llevó a la madre de Judy, Lucille Nix, y a su hermana, Martha Pace.

El tornado mató a su hija, Patricia Gentry, que era maestra como su madre. El marido de Patricia, Don, el yerno de Judy, también murió ese día.

Toda la familia de Judy vivía en Wyatt Drive. Nadie en su familia volvió a construir después de la tormenta porque es demasiado doloroso.

"David dijo 'mamá, no mires atrás' y solo quedaban los cables y eso, ya sabes, y me dijo 'saqué todo lo que necesitaré de la casa'", dijo Evett, mientras describía el momento en que su hijo la sacó de su casa que estaba destruida.

Hablar de la pérdida sigue siendo doloroso, pero Evett recuerda lo que una vecina en particular hizo por su familia y lo que significó para ella.

"Heather me llamó. Es mi nieta [la hija de Patricia Gentry]. Ella me dijo, 'Abuela, quieren que identifique a mi mamá'. Dijo, 'no puedo hacerlo', y estaba llorando y pensé, ‘ay, no puedo hacer esto pero lo haré por ella’. Se lo conté a Steve y me dijo: ‘Judy, no te preocupes’. Iré yo allá. Ayudé a buscarlos e iré otra vez para ayudar a identificarla’. Si tenía que identificarla así, lógico que fue ataúd cerrado. Si no, hubiera sido mucho peor", dijo Evett.

Ese vecino llamado Steve es Steve Bell. Hoy es el alcalde de Phil Campbell. Ayudó a otros en ese horrible día, incluso mientras lidiaba con sus propias pérdidas. La casa de Bell también estaba en Wyatt Drive y fue casi destruida por el tornado.

"En aquel entonces, hasta nosotros recibíamos advertencias pero era demasiado amplio", dijo Bell. "Tenía cuatro vecinos a unos 150 metros de mi casa que perdimos, así que pasamos de la supervivencia a la recuperación casi inmediatamente".

Evett dijo que el tornado le arrebató a su familia, pero nunca le quitó la fe, y ella se aferra a esos buenos recuerdos.

"A veces en la vida se tiene que jugar el juego del agradecimiento. Le das gracias a Dios que hayas tenido el tiempo con ellos que tuviste", dijo Evett.

Evett dijo que está feliz de saber que la Red de Radar de Adevertencia Temprana StormTracker de WAAY 31 advertirá mejor a la gente en lugares como Phil Campbell. Ella sabe cuán preciosos son los segundos de anticipación que pueden aportar las advertencias eficaces en las tormentas y espera que salve a otras familias del dolor que ella y su familia han sufrido.

"Estoy muy agradecido de que tengamos más de una advertencia. El tiempo y saber a dónde ir son importantes", dijo Evett.

Desde la autopista 13 se puede ver el parque conmemorativo de Phil Campbell. Está dedicado a todas las personas que se perdieron ese día.