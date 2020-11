Los plásticos reemplazan a los reactivos como el elemento que algunos laboratorios de pruebas de COVID están observando en la cadena de suministro

Traducción al español por: Gloria Yacosa

Con el aumento de los casos de COVID-19 en muchos estados del país, muchos laboratorios de pruebas diagnósticas trabajan continuamente para aumentar su capacidad de hacer más y más pruebas.

Aquellos que han estado en las trincheras de pruebas durante el curso de la pandemia dijeron que ha sido un año de trabajo extremadamente ocupado.

Se hace un inventario de los almacenes de Diatherix Eurofins. La compañía vigila de cerca sus suministros para asegurarse de que se mantiene a la vanguardia de lo que esperan necesitar a medida que la demanda de pruebas aumenta.

"Lanzamos nuestra prueba el 17 de marzo, pero antes de eso, nuestro equipo de I+D y el laboratorio clínico estaban todos validando y preparándose. Nos estábamos preparando esencialmente para ir a la batalla y esa batalla no se ha detenido", dijo Jennifer Cart, la presidenta de Diatherix Eurofins en el Instituto HudsonAlpha de Biotecnología.

Desde entonces, Noticias WAAY 31 ha visitado el laboratorio un par de veces durante la primavera y el verano para ver cómo ha progresado el proceso de ampliación de su capacidad de pruebas.

Cart dijo que ser parte de una compañía global ayudó a mantenerlos a la vanguardia en lo que se refiere a sus suministros.

"Todos tenemos una hoja de cálculo de inventario y, cuando vemos que nos falta algo, lo comprobamos y vemos si podemos conseguir algo de uno de nuestros laboratorios hermanos", dijo Cart.

Al principio de la pandemia, la parte de la cadena de suministro que los laboratorios de pruebas estaban observando eran los reactivos. En este punto se ha convertido en el plástico.

"Las puntas de los plásticos van en muchos instrumentos diferentes: las pipetas, los robots, etc. Puntas de diferentes tamaños, pero en última instancia, sólo hay un número limitado de fabricantes que las fabrican", dijo Cart.

Añadir un par de robots a su arsenal fue otra forma en la que el laboratorio ha trabajado para mejorar su capacidad de pruebas durante los últimos meses.

"Los robots están destinados a hacer algunos de los trabajos de la gente. Así que, esencialmente transfiriendo un espécimen o moviendo reactivos a los pozos, los robots ayudan con eso. Por lo tanto, es un poco más consistente y reduce la cantidad de movimiento humano y el movimiento que debe tener lugar, acelerándolo y reduciendo el movimiento humano, lo que requeriría más gente esencialmente para hacer más pruebas", dijo Cart.

Con el invierno y la temporada de gripe que se avecina, Cart dijo que es probable que haya una mayor demanda de pruebas porque más personas querrán saber si sus síntomas se refieren a la gripe o a la COVID-19.

"Realmente creo que en este momento, eso es lo que vamos a ver más a menudo: será un cambio de lo que era un COVID de un solo objetivo para decir si tienes COVID o no tienes COVID, si eres sintomático o no. Ahora lo será: Estoy enfermo, no sé lo que es, quiero saber qué virus", dijo Cart.