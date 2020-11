Los negocios del norte de Alabama se preparan para un posible cierre de coronavirus en todo el estado

Traducción al español por: Gloria Yacosa

Los números del virus de la coronación están subiendo en el estado, pero la gobernadora Kay Ivey dijo el miércoles que no planea ordenar un cierre de negocios en todo el estado igual al que tuvimos a principios de este año.

A pesar de las garantías como esa del gobernador y otros líderes, algunos negocios se están asegurando de estar listos para cualquier cambio de plan.

Uno de los dueños del restaurante 1892 East Restaurante and Tavern, Steven Bunner, dijo que esta vez estarán mejor preparados si los negocios vuelven a cerrar.

"Tenemos planes que podemos implementar. Pero, definitivamente no es algo que queramos ver suceder", dijo Bunner.

Algunos de los planes de 1892 para un posible cierre incluyen más opciones para llevar a cabo y en la acera, así como el catering de comidas para eventos.

Los dueños del restaurante mantienen las mesas a 6 pies de distancia para limitar la capacidad. Bunner dijo que la pandemia añade otra complicación a su línea de negocios.

"La industria de los restaurantes en sí misma, incluso en los mejores tiempos es una industria inestable e impredecible", dijo.

Una gerente de Serenity Hair Studio, Jessica Leann, dijo que a medida que el número de casos de coronavirus positivos aumenta, sus clientes más viejos no vienen.

"Hemos tenido muchos clientes que han vuelto, pero desde entonces, la gente se ha asustado, no quieren salir, no quieren arriesgarse", dijo Leann.

Los estilistas de Serenity Hair Studio son contratistas independientes, así que Leann dijo que las cosas serían difíciles si los salones volvieran a cerrar.

"No tenemos esos inconvenientes que tienen muchas empresas grandes, no tenemos tiempo libre pagado, no tenemos licencia por enfermedad pagada", dijo.

A pesar de que ha sido difícil, Leann dijo que se están manejando.

"Lo estamos logrando. Hubo preocupaciones de que no pudiéramos reabrir, pero lo hemos logrado", dijo.

Ambas empresas han aprendido a adaptarse a nuevas formas durante la pandemia, y los empleados son optimistas de que seguirán abiertas si la gente sigue las directrices de los CDC.