Los estudiantes de la Universidad del Norte de Alabama no volverán al campus después de las vacaciones de Acción de Gracias

Traducción al español por: Gloria Yacosa

La Universidad del Norte de Alabama dijo que después del Día de Acción de Gracias, sólo quedan siete días académicos en el semestre y en lugar de tener a todos de vuelta en el campus después de las vacaciones, la universidad decidió que no habrá clases presenciales hasta enero.

"Ya he tenido clases en línea antes. No creo que vaya a ser diferente de entonces. Simplemente será que no estoy en el campus en este momento", dijo el estudiante de la UNA, Jaime Hensley.

Hensley dijo que hacer el resto del semestre en línea junto con los exámenes finales no es gran cosa, pero el coronavirus ha afectado las clases que el aspirante a profesor toma este año. No puede ir a escuelas públicas y hacer las horas de observación requeridas para su título de educación.

"Acabo de evitar completamente tomar mis clases de educación como una especialización secundaria. También tengo que especializarme en ciencias sociales, así que estoy tratando de completarlo. Con suerte, para el próximo semestre o el semestre siguiente, tendrán más funcionalidad con ella", dijo Hensley.

La portavoz de la UNA, Michelle Eubanks, dijo que los estudiantes que viven en el campus todavía podrán hacerlo.

"Todos los servicios estudiantiles, la biblioteca, el centro de éxito estudiantil, el mercado principal, todos los recursos de los que dependen seguirán abiertos y disponibles hasta el tradicional cierre del campus por vacaciones", dijo Eubanks.

La UNA reportó 27 nuevos casos de coronavirus esta semana. Desde el 19 de agosto, la comunidad del campus ha tenido 238. Eubanks dijo que eso es un ligero aumento en los casos pero no la razón por la que están en línea, sólo después de las vacaciones de Acción de Gracias.

"Cuando miramos el calendario, quedaban siete días académicos, así que tenía sentido que no quisiéramos que volvieran a las aulas", dijo Eubanks.

Las organizaciones estudiantiles registradas, como las fraternidades y hermandades, tendrán que conseguir que cualquier plan o evento formal de otoño sea aprobado por la oficina de compromiso estudiantil. La universidad dijo que los está manejando caso por caso.

Ahora mismo, el semestre de primavera para los estudiantes comenzará a mediados de enero y serán clases presenciales. El grupo de trabajo de coronavirus de la universidad está constantemente monitoreando la situación en el campus.