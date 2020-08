Los colegios del norte de Alabama se preparan para múltiples posibilidades al regresar los estudiantes a clase en medio de la pandemia

Traducción en español: Gloria Yacosa

El viernes marca el regreso a las clases de los estudiantes en los condados de Limestone y Jackson por primera vez desde el comienzo de la pandemia. Durante las próximas semanas, los colegios desde los Shoals hasta Sand Mountain comenzarán las clases en persona.

Muchos superintendentes le dijeron a WAAY 31 que tienen mucha presión con el comienzo del nuevo año escolar, ya que el estado no dio pautas firmes en cuanto al procedimiento que se debe seguir en caso de un brote.

El departamento de salud dio sugerencias de "mandar a los estudiantes a la casa", pero dejó toda decisión, incluyendo al conteo de casos, a los distritos individuales. Sin embargo, el departamento de salud pública estatal sí sugiere cerrar los colegios si se llega al 20 por ciento de los estudiantes con influenza.

"Típicamente, cuando hay eventos del clima, se cierran todos los colegios. Pero, no vamos a aproximarnos de esa manera a esto, ya que hay mucho que no sabremos hasta que no estén todos juntos", dice Chad Holden, superintendente de los colegios de la ciudad de Muscle Shoals.

"Puede que cerremos solo una de las aulas. Puede que cerremos todo el colegio mientras que el resto del distrito siga andando o, si hay demasiadas faltas, puede que se cierre todo un distrito entero. Pero, lo que es seguro es que esperamos rotundamente que haya casos de COVID y contactos. No hay manera de darle la vuelta."

Para el comienzo del año, Muscle Shoals está usando un horario alternado, con la mitad de los estudiantes. El otro 17% van a tomar clases virtuales solamente. Holden dijo que el distrito ha comprado máquinas desinfectantes, desinfectante de mano, y todo los demás suministros de limpieza.

También están preparando a los maestros para cambiar de inmediato al formato de clases virtuales si es necesario.

"Le hemos pedido a los maestros que tengan preparadas sufiecientes lecciones para una semana entera en caso de que tengan que estar en casa ellos o el aula entera por resultados positivos," dijo Holden.

En los Shoals, algunos colegios han tenido maestros o personal escolar con resultados positivos de coronvirus. Florence City Schools le dijo a WAAY 31 que el último empleado que contrajo el virus tuvo resultado positivo en junio. Los estudiantes de Madison City Schools estarán con clases virtuales las primeras nueve semanas del año escolar.

Madison City Schools nos informó que han tenido a 14 empleados con resultados positivos desde el primero de julio. El superintendente de Jackson City Schools, Kevin Dukes, le dijo a WAAY 31 que han tenido a tres maestros de educación física con resultados positivos del primero de junio hasta el cinco de agosto.

Holden dijo que tuvieron suerte que ningún estudiante o maestro se contagió en el campamento de cuatro semanas del distrito este verano. Sin embargo, es algo que le sigue preocupando.

"Uno de las preocupaciones más grandes que tengo es la falta potencial de personal en los colegios, ya que si no tenemos a suficientes adultos para vigilar a los niños no podemos tenerlos en el colegio", dijo Holden. "Cada superintendente en el estado va a tener que lidear con este reto en algún momento, pero hasta qué nivel es lo difícil de saber."

En Georgia, el distrito más grande del estado ya tuvo a 300 maestros con resultados positivos. Holden dijo que un brote así sería una pesadilla.

"Hasta con la lista de maestros suplentes no nos alcanza para un colegio entero. Si tuviéramos un brote grande entre el personal, tendríamos que cambiar a clases virtuales por falta de personal", dijo Holden.

Holden dice que tienen contrato con una compañia de maestros suplentes en los Shoals. Para ser maestro suplente, se debe pasar una verificación de antecedentes y tener una licensia de maestro suplente del estado de Alabama.