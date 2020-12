Los Aeolians celebran reconocimientos de los premios Grammy a pesar de no haber nominaciones finales

Traducción al español por: Gloria Yacosa

Las nominaciones para los Premios Grammy 2021 fueron dadas a conocer el martes e incluían un número de nombres esperados.

Beyoncé fue la más destacada entre los artistas, con nueve nominaciones, incluyendo la canción y el disco del año. También había algunos nombres conocidos en el norte de Alabama.

El Dr. Jason Max Ferdinand dirige a los Eolianos en su ensayo final antes de las nominaciones al Grammy. La reunión también fue la última para el coro antes del final del semestre. La nativa de Athens, Brittany Howard, recibió un record personal de cinco nominaciones y las nativas de Muscle Shoals The Secret Sisters también fueron reconocidas por el Mejor Álbum Folclórico.

Sin embargo, después de llegar a la primera ronda de votación para su primer álbum producido en estudio, The Aeolians de la Universidad de Oakwood no recibieron ninguna nominación de la Academia de la Grabación.

El coro de renombre mundial estaba siendo considerado para las categorías de Mejor Álbum de Ingeniería, Clásico; Productor del Año, Clásico; y Mejor Interpretación Coral.

Sin embargo, el director de los Aeolians, Dr. Jason Max Ferdinand, dijo que estaba inquebrantable en su orgullo por lo que los estudiantes lograron.

"Que sea nuestro primer álbum de esta magnitud y que vaya directo a la lista de nominaciones es como, wow. Eso para mí es una victoria en sí misma", dijo.

El Dr. Ferdinand ha servido como director de The Aeolians desde 2008 y ha viajado por el mundo con el coro. Se asoció con el productor y compañero de Oakwood Stephen Murphy para crear el álbum.

"Estamos felices de que tantos ojos se hayan puesto en el proyecto. Quincy Jones estaba en los medios sociales impulsando el álbum y Jacob Collier y los amigos que tenemos que han trabajado con nosotros y han escuchado nuestro trabajo. Así que eso es una validación para mí", dijo el Dr. Ferdinand.

El 10 veces nominado al Grammy y cinco veces ganador Mervyn Warren habló con WAAY 31 la noche antes de que se anunciaran las nominaciones. Warren, un ex eólico y miembro original del grupo ganador de un Grammy, Take 6, dijo que disfrutaba del sonido fresco que el álbum de 2020 "The Aeolians" trajo al grupo.

"Disfruté de que me sorprendiera, en lugar de tocar y que sonara exactamente como cuando estaba allí". Y no hay razón para que así sea", dijo.

Warren ha estado involucrado con grupos vocales desde que tenía 10 años y fue admitido en el Salón de la Fama de la Música de Alabama en enero.

Su compañera y dos veces nominada a los Grammy, Angela Brown, también estaba extasiada al escuchar lo bien que le había ido a su alma mater en 2020. Ella regresará a Alabama remotamente en enero próximo con una interpretación virtual de su espectáculo "Opera... from a Sistah’s Point of View".

Brown señaló que el tiempo que pasó en Oakwood le ayudó a formarse como vocalista.

"Para que puedan continuar avanzando y crear música hermosa que signifique algo para el público ahora y que aún tenga ese nombre histórico, ¡vamos Aeolians de la Universidad de Oakwood! Estoy muy orgullosa de ustedes y de haber sido parte de la familia", dijo Brown.

El álbum, "The Aeolians", fue lanzado en agosto de este año, pero el Dr. Ferdinand dijo que el trabajo en él comenzó a mediados de 2019. Eso fue sólo un par de meses después de que el coro se vio envuelto en un ardiente accidente de autobús mientras se dirigía a una actuación en San Francisco.

Fueron a actuar ese fin de semana, pero esa experiencia cambió a aquellos, como Stephen Murphy, que lo experimentó de primera mano.

"Fue una experiencia que cambió la vida. Una experiencia que pone la vida en perspectiva, ¿entiendes lo que quiero decir? Y al igual que esta pandemia en la que estamos, te hace ir más despacio y disfrutar de los momentos presentes", dijo Murphy.

El coro se reunió por última vez este semestre el viernes. Su ensayo enmascarado y socialmente distante fue especial para muchos estudiantes ya que la pandemia ha traído bastante incertidumbre este año.

"Tener este último ensayo ha sido agradable, sólo para ver las caras de todos por última vez porque nunca se sabe lo que podría pasar en el descanso. Y sólo espero que todos estén a salvo y no puedo esperar a verlos el próximo semestre", dijo el joven Emerald Austin.

Aunque el coro no se reunirá el próximo semestre como los Eólicos nominados al Grammy, tanto los miembros como el director saben que hay mucho más que esperar en el legado del legendario coro.

"Tuvo que empezar antes que nosotros, hace generaciones, y ya sabes, la ética de trabajo y la convicción y el cantar lo que crees, todo tuvo que ser transmitido a nosotros. Necesitábamos verlo para creerlo, ya sabes, de generaciones anteriores", dijo el recién graduado Clinton Garrison.

El Dr. Ferdinand cree que cuando la gente escuche el álbum, tendrá una idea de la longevidad que los llevó a este momento.

"Con suerte, cuando escuchen el álbum entero y lleguen a esa última canción, sentirán una sensación de belleza y un sentido de propósito y con suerte, la gente querrá vivir sus vidas y pensar, 'Ok, tengo que dejar algún tipo de impacto en el mundo'", dijo.

Sin embargo, el martes hubo buenas noticias para la familia Eolia. El ex-alumno Alvin Chea fue nominado junto a Jarrett Johnson por su interpretación de "Life Every Voice and Sing".