'Lift Our Vote' ofrece viajes gratuitos a las urnas el día de las elecciones

¿No está seguro de cómo va a llegar a las urnas el día de las elecciones? ‘Lift Our Vote’ ofrece viajes gratuitos el 3 de noviembre a través de su servicio de transporte de votantes.

El programa ‘Party to the Polls’ se llevará a cabo de 8 a.m. a 7 p.m. el 3 de noviembre. Para programar un viaje, llame al 256-427-8116.

Gloria Hollins, administradora ejecutiva de Lift Our Vote, dice que el grupo está equipado con ocho autobuses y cuatro coches listos para que la gente salga a votar.

“Contamos con una flota de que son el músculo de nuestras operaciones, nuestro comprometido equipo de conductores y despachadores es el sistema nervioso. Nuestros votantes son el corazón y el alma de la razón por la que existe Party to the Polls,” Hollins dijo.

El servicio cubrirá áreas en los códigos postales 35816, 35805, 35801 y 35810 y llevará a los votantes a sus lugares de votación individuales.

Hollins dice que proporcionar este transporte podría significar la diferencia entre un votante registrado que vota o no.

“Lift Our Vote sirve para educar e involucrar y empoderar a los votantes a través de nuestro compromiso con los votantes. Hemos aprendido que la falta de transporte crea votantes desmovilizados. Estos votantes están registrados pero no participan,” Hollins dijo.

El servicio aplicará estrictamente el distanciamiento social y el uso de las máscaras para todos los individuos.

Para aquellos que no deseen llamar para un viaje, pueden llenar este formulario de solicitud de viaje: https://forms.gle/h9Fid1kQjPo7icwg9