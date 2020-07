Líderes del condado de Madison preocupados que la gente no esté haciendo cuarentena mientras esperan resultados

Spanish translation: Gloria Yacosa

A medidas que sigue aumentando el número de casos en el norte de Alabama, los líderes locales le están pidiendo a todos tomar en serio los protocolos de cuarentena si se han hecho la prueba, o si han estado expuesto al virus.

Pam Hudson, la directora ejecutiva del hospital Crestwood, dijo que está preocupada si la gente está saliendo a la comunidad mientras que esperan resultados. Lo están propagando.

Les pide a todos los que deben estar en cuarentena que se queden en casa.

"Por eso andamos repitiendo lo mismo como disco rayado. Si se ha hecho la prueba, asuma que es positiva y sepárese, aíslese, y trátese como si fuera positivo", dijo ella.

Hudson dice que le han contado de mucha gente que se les ha hecho la prueba y no se han quedado en cuarentena.

El alcalde de Madison, Paul Finley, confirmó que ha escuchado lo mismo.

"Mi primer reacción es preguntar, ¿por qué está afuera? Pero me doy cuenta cuando le hablo a la gente que es que no se sienten mal, son asintomáticos. Piensan, 'hasta que no me sienta mal, no me tengo que quedar', pero eso no es lo que se debe hacer", dijo Finley.

Hudson lo puso muy claro y sencillo, si no hace cuarentena cuando tenga el virus, sin o con síntomas, puede infectar a otros.

"Si alguien está activamente infectando, he visto que el número mínimo de personas infectadas por consecuencia de esa persona son 10. Eso no es justo para las otras personas", dijo Finley.

Finley, quien ha estado vigilando los números a través de meses, dijo que está listo para que se termine todo esto del coronavirus, por eso quiere que todos tomen el procesco de cuarentena en serio.

"Mientras más trabajemos para separar a los que han tenido prueba positiva, más rápido podemos acabar con todo esto", dijo él.

Hudson dijo que si la gente no empieza a cumplir con la cuarentena necesaria, el virus no se controlará por largo rato.

"Esperamos ver algo de incumplimiento, pero es eso mismo que lo mantiene contento al virus saltando de persona en persona dentro de nuestra comunidad", agregó.

Hudson también volvió a repetir las normas puestas para el estado por el Departamento de Salud Pública de Alabama y el CDC, que incluyen los requisitos de 14 días de cuarentena y tres días libre de fiebre antes de salir al público.