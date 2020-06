Líderes del condado de Madison instan al uso de mascarillas después que el área fue puesta en la lista de vigilancia de zonas peligrosas de coronavirus

Desde la alcaldía de Huntsville el viernes, los líderes de Madison hicieron énfasis en la importancia de usar mascarillas, mantener distancia adecuada y desinfectar, puesto que se ha visto un aumento en los casos de coronavirus, que no deja de ser una gran amenaza a la comunidad.

"Estos números dictan que tenemos que hacer todo lo posible para disminuir esa propagación", dijo el alcalde de Madison, Paul Finley.

Finley dijo que actualmente eso no incluye al uso obligatorio de mascarillas, respuesta que está de acuerdo con la de otros líderes de la ciudad y del condado.

"Debemos continuar con esa discusión, y lo hemos hecho. Lo trataremos la semana que viene. Lo más dificil con el tema de las mascarillas es cómo obligarlo y hasta qué nivel", dijo el alcalde.

Finley reiteró que siguen en comunicación con otros alcaldes del estado sobre las ordenanzas del uso de mascarillas.

La doctora Karen Landers, con el Departamento de Salud Pública, tuvo un severo mensaje el viernes para la comunidad de Madison, que ha terminado siendo una de las zonas calientes ahora en la lista de vigilancia de coronavirus.

"Mi intención no es ser mandona, pero soy doctora, y estoy tratando de informarles sobre cuales son los riesgos y las medidas de prevención", dijo Landers.

Pidió que todos se pusieran mascarillas, que usen desinfectante y que mantengan las reglas de distancia social durante la conferencia de prensa el viernes.

"Es consejo médico. Creo que si cambiamos un poco el paradigma como para poder decir bueno, no nos están imponiendo reglamentos de hacer algo pero mi doctor me ha dicho que es para mi protección y la de mi familia y seres queridos. Le cambia un poco la perspectiva así", explicó la doctora.

Ella quiere recordarles a todos que si se han hecho la prueba deben permanecer en cuarentena hasta que un doctor o el Departamento de Salud Pública les haya dado de alta.

"Quédese en casa cuando le hagan la prueba. Hubo alguna razón para hacerse la prueba, por lo tanto, quédese en casa hasta que le den su resultado", dijo la doctora.

Landers agregó que el Departamento de Salud Pública sí tiene maneras de obligar a la gente permanecer en cuarentena, pero que hasta ahora no las han usado. Le está pidiendo a todos que sigan las normas para que no tenga que llegar a eso.

English language version:

At Huntsville City Hall on Friday, leaders stressed how it important it is for people to wear face coverings and separate and sanitize because coronavirus case number are going up, and continues to be a major threat to the community.

"These numbers dictate we need to do anything we possibly can to help minimize that spread," said Madison Mayor Paul Finley.

He said that does not currently include mandatory mask wearing. His answer is in line with other city and county leaders.

"We should continue to have that discussion and we have. We will look at next week. The hardest thing for that comes to enforcement and at what level do you do that," he said.

Finley said they're constantly talking to other mayors in the state about mask ordinances.

Dr. Karen Landers with the Alabama Department of Public Health had a stern message for the community on Friday as Madison County is now on a coronavirus hotspot watchlist.

"I'm not trying to be bossy, but I'm a physician, and I'm trying to tell you what the risks are and what the measures are to prevent," she said.

She asked for people to mask, sanitize and social distance during the Friday news briefing.

"It's medical advice. I think if we shift the para dime a bit to say OK, we aren't being regulated to do something but my doctor told me to do this in order to protect my family and my loved ones and to protect me. It kind of gives a different perspective," she explained.

She wants to remind everyone if you've been tested you are supposed to quarantine until a doctor or the Alabama Department of Public Health clears you.

"Stay at home when you get tested. You had a reason to get tested, so stay at home until you get your results," she said.

Landers said the Department of Public Health does have ways to enforce people quarantining, but they haven't used them so far. She's asking for everyone to follow the rules so it doesn't come to that.