Líderes del condado de Madison discuten visita de grupo de trabajo, máscaras y números de casos de coronavirus

Traducción en español: Gloria Yacosa

WAAY 31 obtuvo más información sobre la ayuda que ha solicitado el condado de Madison del gobierno federal en la lucha contra el coronavirus.

Podríamos saber exactamente qué recibe el condado a finales de esta semana, tras la llegada la semana pasada del equipo de asistencia rápida de COVID-19, (CRAFT, por sus siglas en inglés). La ciudad de Hunstville fue nombrada en la lista de vigilancia de aumento de casos de COVID-19 antes de la llegada del equipo.

Jeff Birdwell, director de la Agencia de Manejo de Emergencia (EMA, por sus siglas en inglés), dijo que líderes de hospitales, colegios, y alcaldes tomaron parte en la conversación y revisión por el grupo de trabajo nacional sobre los pormenores de la lucha contra el virus. Birdwell explicó

lo que se discutió con el equipo durante su visita al condado de Madison.

"Se habló sobre el tema de las pruebas. Hubo una conversación muy larga sobre eso. También se habló sobre los suministros. Mientras que hay suministros disponibles ahora, se ha tocado el tema a través de las últimas semanas a medida que han aumentado los casos", dijo Birdwell.

Dijo que miembros de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), FEMA, y oficiales de salud y recursos humanos compartieron sus recomendaciones para guíar a la comunidad a través de la pandemia.

"Una de las cosas que se mencionó fue mandar mensajes, y ojalá nos darán mejor asesoramiento sobre cómo tener mejor alcance al público con información", dijo Birdwell.

David Spillers, el director ejecutive del hospital Huntsville, dijo que habló en específico con el grupo de trabajo sobre la disponibilidad de realizar pruebas en el norte de Alabama.

"Le enfatizamos la necesidad que tenemos en nuestro hospital de aumentar la capacidad para hacer pruebas adicionales. Nuestro hospital está abarcando la gran mayoría de los exámenes de COVID. No sé si harán algo pero por lo menos nos escucharon y dijeron que van a tratar de ayudar", dijo él.

Las recomendaciones del grupo de trabajo se entregarán el miércoles, como más temprano. No está claro si se anunciaran publicamente.

Por otra parte, Spillers fue un poco más optimista al hablar de los números de paciente versus las pruebas, diciendo que aunque tuvieron un aumento de 13 pacientes de coronavirus, el número de pruebas bajó.

Spillers dice que se están fijando en el número de gente que se hace prueba porque, generalmente, se la hacen cuando ya están sintiéndose enfermos. Espera que menos pruebas indique menos gente enferma.

"Tengo los dedos cruzados que las máscaras harán una diferencia grande", dijo.

Spillers dijo que espera ver que el condado de Madison empiece a ver el impacto de la orden de máscara obligatoria hace dos semanas. Piensa que podría explicar el bajón en la demanda de pruebas.

"Creo que el uso de máscara is definitivamente parte de eso, pero es muy temprano todavía si es la única razón", dijo.

Explicó por qué la orden estatal que comenzó hace menos de una semana es aún más importante.

"Creo que el uso de máscara a través del estado tendrá un efecto substancial en ayudar a esta comunidad porque tenemos a tantas personas que entran y salen de aquí que vienen de otras áreas. Si no estuvieran poniéndose máscara, no nos ayudaría si vinieran acá", dijo.

Spillers también habló acerca de el sobrecargo del sistema para procesar pruebas de coronavirus del hospital que está experimentando un laboratorio privado que usa el hospital.

"Si esos resultados positivos están listos hoy, mañana o el día siguiente es importante. Pero no cambia el hecho de que hubieron menos personas buscando hacerse prueba la semana pasada, y eso es bueno", dijo Spillers.

Spillers dijo tiene esperanzas que la comunidad esté deteniendo la propagación del virus.

"Los aumentos son mínimos. No diré que son cero, pero no están aumentando de la manera que lo estaban hace un par de semanas. Pensamos que veremos aumento en los internados. No creo que hemos llegado al pico todavía. Espero que no suban mucho más", dijo él.

Spillers explicó que aunque puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas, normalmente toma otra semana adicional antes de terminar en el hospital. Eso quiere decir que el impacto del 4 de julio todavía no se ha visto por completo.