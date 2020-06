Legislador del norte de Alabama listo para proceder con reforma policial localmente y a través del estado

La brutalidad policial es un tema que está pasando por las mentes de los legisladores de Alabama.

Algunos ya están en proceso de formular planes de legislación para la reforma policial. Entre los incluídos está el representante Anthony Daniels.

Daniels se reunió la noche del martes con oficiales de la ley para discutir los cambios que piensen necesarios para proceder.

Daniels dijo que su enfoque en este momento como legislador está en encontrar soluciones a nivel local y estatal.

"Han habido aproximadamente 104 casos de disparos policiales y solo 4 condenas", dijo Daniels. "Por lo tanto, pienso que nuestras polítas deben reflejar más responsabilidad. Daniels representa a los condados de Huntsville y Madison en Montgomery. Dijo que no quiere describir a grandes rasgos

la imagen de la policia. Sin embargo, hizo hincapie en la importancia de reconocer que la reforma es algo crucial. "Creo que estamos empezando a entender la capacitación, y falta de capacitación que reciben", dijo Daniels, agregando que "los estándares al nivel estatal son los mínimos necesarios." Daniels siguió indicando que quisiera que el estado se enfoque en capacitaciónes en salud mental. Cree que deben haber oficiales que reciban una capacitación más extensa para poder ocuparse de ciertos tipos de llamadas.

"Todos estamos de acuerdo de la importancia de ofrecer

capacitación en diversidad y sensibilidad", dijo Daniels. "Creemos que hace falta más apoyo con respecto a la salud mental".

Piensa que esto pudiera reducir el número de incidentes que terminan en el uso de la fuerza.

Tenemos que empezar a estudiar muy a fondo cómo respondemos, y asegurarnos que lo estemos haciendo con inteligencia y no con fuerza. En cuanto al condado de Madison, dijo que el área ya está sirviendo de ejemplo para el estado de cómo se puede exigir responsabilidad de la policía. Esto se está haciendo a través del Consejo Asesor de la Policía y Ciudadanos de Huntsville (Huntsville Police Citizens' Advisory Council).

El Consejo fue creado en el 2010 entre la policía de Huntsville y la ciudad de Huntsville. Actualmente, hay 10 miembros en el Consejo que se dedican a crear un puente entre la policía y la comunidad. No obstante, esos miembros son nombrados por oficiales políticos locales. Daniels sugiere un proceso nuevo de nombramiento.

"Yo pienso que al fin y al cabo, cuando se trata de políticos que nombran a aquellos que están para supervisar a un departamento, y una comisión revisora, soy muy reacio porque pienso que debemos de sacar la política del proceso", dijo Daniels.

Nos informó que él estará colaborando para crear nueva legislación con el representante Rex Reynolds, quien es ex comisario de Hunstville y, como tal, ya tiene historia con la seguridad pública de la ciudad.

Cuando se trata de de políticas creativas y eficaces, Daniels dice que es importante seguir escuchando a las autoridades policiales tanto como a la comunidad.

English-language version:

Police brutality is on the mind of Alabama lawmakers.

Some are already putting together plans for police reform legislation. This includes, Rep. Anthony Daniels.

Tuesday night, Daniels met with local law enforcement officials to discuss what changes they believe are necessary in order to move forward.

He said his focus right now as a lawmaker is to find solutions both locally and state-wide.

"You know there have been approximately 104 cases of police-involved shootings, but only 4 convictions," Daniels said. "So I think that right now our policies must reflect more accountability." Daniels represents Huntsville and Madison County in Montgomery. He said he does not want to paint a broad picture of law enforcement. However, he said it is important to recognize reform is crucial. "I think we're beginning to understand the training, lack of training they're getting," Daniels said. " The standards from the state-level are bare minimum." Daniels said he wants to the state to focus on mental health training. He believes there should be certain officers with more extensive training who are responsible for certain types of calls.

"We all agree that sensitivity training and diversity training is important," Daniels said. "We think we need more mental health support."

He said this can reduce the number of incidents with officers that end in the use of force.

"We have to start getting into the weeds on how we respond and make it certain we are doing it with intel and really not force," Daniels said. When it comes to Madison County, he said the area is already setting an example for the state on how the community can hold law enforcement accountable. This is through the Huntsville Police Citizens Advisory Council. It was created in 2010 between Huntsville police and the City of Huntsville. Right now there are 10 members working to bridge the gap between law enforcement and the community. However, those members are appointed by local officials. Daniels suggests a new appointment process. I think at the end of the day, when politicians are appointing those that are over a department, that are over a review board, I'm very reluctant because I think we have to remove the politics out of it," Daniels said. He said he will be working with Representative Rex Reynolds on legislation since Reynolds has a history with public safety as Huntsville's former police chief. Daniels said it is important to continue to listen to both law enforcement and the community when it comes to creative effective policies.