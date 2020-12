Lee Greenwood habla sobre el homenaje "All Star Tribute" que viene a Huntsville

Traducción al español por: Gloria Yacosa

El galardonado artista Lee Greenwood será honrado por su contribución a la industria de la música con un homenaje estelar que celebrará sus 40 años de éxitos.

El evento exclusivo contará con la participación de algunos de los amigos famosos de Greenwood, entre ellos se encuentran los conocidos artistas Riley Green, Michael W. Smith, Lee Brice, Dustin Lynch, Michael Ray, Jamey Johnson, Big & Rich, Randy Owen (de Alabama), Home Free, Sam Moore, Tracy Byrd, The Oak Ridge Boys, Crystal Gayle, Mark Wills, The Frontmen of Country y muchos más que se anunciarán próximamente.

El evento tendrá lugar el 12 de octubre de 2021, en el Centro Von Braun en Huntsville.

"Con este año loco que hemos tenido que soportar, estoy muy emocionado de celebrarlo en el 2021", dijo Lee Greenwood. "He sido parte de muchos de estos conciertos tributo y son literalmente como una reunión familiar con todos los que están entre bastidores contando sus historias favoritas de la carretera o del estudio. Ya sabes, cuando te metes en el negocio de la música sólo esperas el éxito. No puedo creer que haya tenido éxitos durante 40 años. Nunca supe que tantas de mis canciones habían influido en tantos de estos grandes artistas que se unen a mí para esta celebración. Va a ser espectacular, algo que Huntsville nunca ha visto antes!"

Las entradas para el evento estarán disponibles para la preventa el miércoles 9 de diciembre a las 10:00 am CST hasta el jueves 10 de diciembre a las 10:00 pm CST, y las entradas saldrán a la venta al público el viernes 11 de diciembre a las 10:00 am CST.

Hay una variedad de precios de entradas disponibles desde 25 dólares hasta paquetes VIP, que incluyen una cena privada y el Meet & Greet con Lee Greenwood el lunes 11 de octubre. Para su compra, visite ticketmaster.com o la taquilla del Centro Von Braun.