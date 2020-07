Las clases de ESL para adultos de Northeast Alabama Community College continúan virtualmente con ambos nuevos desafíos, ventajas

Mientras que muchas escuelas están de descanso para el verano, las clases de ESL para adultos del Northeast Alabama Community College todavía están sucediendo—virtualmente.

Dawn Saint, instructora de recursos bilingües de ESL, dice que el formato en línea de las clases debido al coronavirus presenta nuevos desafíos para algunos de sus estudiantes, principalmente relacionados con la navegación y el acceso a la tecnología necesaria como Zoom.

“No sabe cómo manejar el app. No tiene Facebook. Facebook es una buena manera de comunicar con los alumnos. Algunos solo usan text y nada más. Algunos no tienen wifi en la casa, solo data. No solamente aprender como usar el app pero para ser cómodo con el uso del app,” Saint dijo.

A pesar de los problemas con la tecnología para algunos estudiantes, Saint dice que enseñar clases de ESL en línea ha traído ventajas inesperadas con satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes.

Saint dice que sin restricciones geográficas en línea, puede trabajar con estudiantes de niveles similares de inglés en los condados de Marshall, Jackson y Dekalb donde se ofrecen clases.

“Antes cada uno fue a la clase más conveniente geográficamente—donde viven es donde asisten. Pero ahorita, no tenemos estos límites. Esto es una ventana. Alumnos avanzados de Scottsboro y Fort Payne y Albertville puede juntar en la misma clase muy fácilmente,” Saint dijo.

Los estudiantes de las clases de Saint varían en edad de 18 a 75 años con una mezcla de antecedentes educativos y metas de aprendizaje. Ella dice que el aprendizaje en línea ofrece más flexibilidad para los estudiantes de diferentes maneras.

“Puede conectar virtualmente por un hora. Puede cuidar niños mientras está en clase. Hay más flexibilidad para horas diferentes. Algunos han platicado de la posibilidad de clase sábado y con este tipo de instrucción será una posibilidad,” Saint dijo.

Las clases de ESL son completamente gratuitas y los nuevos estudiantes pueden unirse en cualquier momento, ya que las clases permanecen en línea en el futuro previsible.

Saint quiere que la gente sepa que ella y otros maestros de ESL están listos y dispuestos a ayudar con las necesidades y metas individuales de todos los estudiantes.

“Es gratis. Por qué no aprovecha la oportunidad y intenta los clases, comunica con los maestros de sus necesidades y podemos ayudarte alcanzar o realizar a sus sueños.”

Para inscribirse en las clases de ESL o para obtener más información, llame o envíe un mensaje de texto: 256-279-7114