La policía de Hunstville y rabino comparten mensaje con la comunidad tras el aumento de vandalismo antisemita

Translation: Gloria Yacosa

WAAY 31 está trabajando para saber más sobre múltiples investigaciones ocurriendo en Huntsville después que vándalos pintaron mensajes de odio.

La policía de Hunstville encontró los últimos mensajes de palabras y símbolos antisemitas alrededor de las tres de la mañana el martes en un puente que atraviesa Memorial Parkway y Governors Drive.

El Departamento de Transportación de Alabama enseguida comenzó el trabajo de cubrir al grafiti antes del amanecer. La policía cree que este incidente está relacionado con el grafiti que se encontró al principio del mes a unas millas del de hoy.

El rabino Moshé Cohen con Chabad House of Huntsville dijo que tiene un mensaje para la persona o personas responsables por dejar el grafiti antisemita en Huntsville.

"Si lo hacen en medio de la noche, a la una en mi sitio o a las tres de la mañana en el autopista, es que son cobardes", dijo el rabino.

La policía dijo que piensan que los delincuentes responsables este mes son otro grupo y no los mismos que vandalizaron a una sinagoga de Huntsville y a la casa del rabino Cohen durante la temporada de la Pascua Judía en abril.

"Queremos hacer un arresto sólido. Ese es el tipo de arresto que hacemos en estos casos. No vamos a hacer un arresto al azar para despuės perder ese caso", dijo el teniente de la policía de Hunstville, Michael Johnson.

Cohen y Johnson explicaron que los mensajes regados por la ciudad no representan los sentimientos de la mayoría de la comunidad.

"Es algo que fue como un choque. Nunca vimos nada en Hunstville, y nunca experimentamos a cualquier tipo de incidente antisemita", explicó Cohen.

"Es serio desde el punto de vista de imagen pública. Definitivamente no queremos este tipo de imagen en nuestra ciudad. La mayoría de nuestra población no comparte el mismo sentimiento que ha sido escrito en esas paredes y no lo ve como representativo de nuestra ciudad", dijo Johnson.

Cohen agregó que los responsables saben bien que está mal, ya que lo han hecho en la oscuridad.

"Yo sí creo que saben que están haciendo algo malo porque lo hacen en medio de la noche", explicó.

La policía de Huntsville dice que están poniendo más patrullas en el área y vigilando el Parkway para ponerle alto a los responsables del vandalismo y prevenir que vuelva a pasar. Dicen que los sospechosos están enfrentando cargos de travesura criminal en los dos casos del autopista.

La persona de interés en el caso del vandalismo a la casa del rabino y la sinagoga puede enfrentar cargos federales de crimen de odio.