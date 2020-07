La dueña de un restaurante de Albertville le ruega que tenga modales a una clienta después de agredir verbalmente a una empleada por pedirle que se ponga máscara

Traducción en español: Gloria Yacosa

La dueña le está pidiendo a sus clientes tratar todos con amabilidad. Dice que una clienta le dijo obscenidades a una de sus empleadas cuando le pidió cumplir con la orden de máscara obligatoria de la gobernadora.

Sarah Williams, conocida por el apodo "Smiley" en Local Joe's de Albertville, normalmente tiene una sonrisa detrás de esa máscarilla. Pero dijo que se le fue la sonrisa después que una clienta la insultó con palabrotas al decirle que necesitaría usar máscara su familia para entrar.

"Me dijo estúpida por pedírselo y comenzó a usar la palabrota que empieza con "f" para dirigirse hacia mí", dijo Williams, que trabaja como anfitriona recibiendo los clientes.

"Fue algo impactante porque, por lo general, nuestra comunidad se ha unido mucho con todo", dijo Karen Stanfield, la dueña.

Stanfield puso un mensaje muy claro en la página de Facebook del restaurante que este tipo de conducta no se permitirá.

"Me dolió en el alma porque sé lo amable que es Sarah como persona, igual que todos mis empleados. Son muy preocupados por la gente y como individuos, y queremos simplemente ayudar a la comunidad y seguir lo que dice el mandato de la gobernadora", dice Standfield.

Williams dijo que le perturbó el incidente y solo estaba haciendo su trabajo.

"Me molestó bastante. Solo estoy haciendo lo que es mejor para Local Joe's y no me quería meter in problemas", dijo.

Stanfield dijo que el que venga al restaurante, tendrá que tener máscara puesta al entrar y andar por el restaurante, pero que se la puede quitar a la vez que esté sentado en su mesa.

También tienen máscaras disponibles para aquellos que se olviden.

Stanfield dice que tienen servicio de entrega afuera y de entrega a casa para aquellos que no quieran ponerse máscara.