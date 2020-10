La campaña 'Vote Gone Viral' tiene como objetivo ayudar a las comunidades hispanas locales con el proceso de votación

Los líderes locales con la campaña "Vote Gone Viral" están llevando eventos de registro a los vecindarios de todo el norte de Alabama, incluyendo eventos en español para asegurar que más personas puedan obtener la información que necesitan.

Awa Melendez, capitana de alcance hispano de Vote Gone Viral, dice que su papel ayuda a llenar una brecha en la falta de información y asistencia disponible en español a nivel local.

“Empecé haciendo esto porque estaba buscando la manera de ayudar a mi marido que no habla inglés a votar y no podía encontrar información directamente. Hay muchos sitios, pero son por otros estados que están un poco más preparados, Florida, Texas, California, que tienen más gente latina y están más preparados por la gente latino a votar,” Melendez dijo.

La campaña es un proyecto colaborativo de las Mujeres Unidas de Color Huntsville, Vote Huntsville e Indivisible 5th District. Estas organizaciones buscan informar a los miembros de la comunidad sobre el proceso de votación y ayudarlos a registrarse y llenar las papeletas de voto ausencia.

Meléndez dice que se centran en comunidades que a menudo enfrentan barreras adicionales para votar y desinformación generalizada, como la comunidad hispana.

“Hay miedo del gobierno en la comunidad, especialmente a los que están en poder y hay mucha desinformación que esperamos disipar. Si bien es cierto que las personas indocumentadas no tienen el derecho a votar, no ocurre lo mismo con sus hijos mayores de dieciocho años que nacieron aquí en los Estados Unidos. Muchos temen que registrarse para votar ponga a sus familias en peligro de deportación—eso no es verdad,” Melendez dijo.

Vote Gone Viral organizará cinco eventos más dirigidos a la comunidad hispana antes de la fecha límite del registro de votantes del 19 de octubre y la fecha límite del 29 de octubre para entregar una papeleta de voto en ausencia para la elección del 3 de noviembre.

Aquí es donde estarán:

Viernes, 9 de octubre, 4 a 7 pm enfrente a El Cazador en Triana Blvd y Drake Ave

Domingo, 11 de octubre, 11 am a 3 pm en Tienda Guanajuato en Triana Blvd

Domingo, 11 de octubre, 3 a 5:30 pm en Bob Wallace Ave y Patton Rd

Viernes, 16 de octubre, 4 a 7 pm frente a la barbería Gold Scissors en Jordan Ln

Domingo, 18 de octubre, 2:30 a 6 pm en el campo de deportes de Merrimack en Ivy Ave y Triana Blvd

Para obtener más información, visite la página de Facebook de Vote Gone Viral o llame al 256-384-4933.