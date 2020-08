La Iglesia Católica del Buen Pastor continúa ofreciendo misa desde coche, proporcionando asistencia con comida, facturas

Asistir a misa los domingos en la Iglesia Católica del Buen Pastor durante la pandemia significa conducir y escuchar.

El Padre Vincent Bresowar dice que la iglesia comenzó a ofrecer misa de coche afuera a mediados de mayo para permitir que los feligreses siguieran adorando con seguridad.

“La gente se queda en sus coches y tenemos un transmisor por la FM, la radio, y pueden escuchar la misa dentro de su coche y en esta manera es más seguro,” Bresowar dijo.

Alrededor de 100 coches vienen todos los domingos para participar en la misa, según Bresowar.

“Construimos una plataforma al lado del techo de nuestro templo y en un campo grande la gente puede estacionar sus coches y elevamos la plataforma así que la gente puede ver la Santa Misa,” Bresowar dijo.

Las misas son bilingües en inglés y español, ya que la mayoría de los feligreses son hispanohablantes nativos. Bresowar dice que muchos de estos individuos han sido muy afectados por Covid-19.

“La mayoría de nuestra comunidad, especialmente aquí en la iglesia, son de Guatemala, México, son inmigrantes. Afectan mucho, hay muchos hispanos en nuestra comunidad que han contratado la enfermedad en sus propias familias, sus propias casas,” Bresowar dijo.

Bresowar dice que Covid-19 ha sido especialmente difícil para muchas comunidades porque su trabajo no les permite quedarse en casa. “La gente no tiene la oportunidad mucho para descansar porque no tienen mucho dinero por supuesto los padres todavía necesitan trabajar. La mayoría, probablemente 95% de la gente no pueden trabajar dentro de su casa porque tienen trabajos donde solo pueden trabajar en la compañía o la fábrica,” Bresowar dijo.

La iglesia también está trabajando para satisfacer algo más que las necesidades espirituales de la comunidad.

“También proveemos alimentos para los pobres que necesitan comida, que necesitan ropa, tenemos ropa. También ayudamos con los billes, el costo de sus billes o las cuentas porque mucha gente está luchando con sus billes,” Bresowar dijo.

Bresowar dice que la iglesia está abierta todos los días y puede proporcionar ayuda con alimentos o ropa. Los lunes, hay un banco de alimentos de 10 a.m. a 12 p.m. y un equipo que viene a ayudar a aquellos que buscan ayuda con las facturas específicamente.

La misa también se ofrece en línea y a través de Facebook Live, que se puede encontrar en el sitio web de la Iglesia Católica del Buen Pastor y a la página de Facebook.