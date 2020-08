Junta escolar dice que estudiandes de Huntsville podrían volver al aula antes de las nueve semanas

Traducción en español: Gloria Yacosa

Con todos los colegios del condado de Madison listos para comenzar las clases virtuales, uno de los distritos está considerando la posibilidad de regresar a las aulas antes de las nueve semanas planificadas.

La noticia se supo el jueves, durante la reunión de la junta escolar de Huntsville City Schools. Marcó la primera reunión en el centro Annie C. Merts Center desde marzo.

Elisa Ferrell, presidenta de la junta escolar, dijo que el consorcio Municipalidades Unidas para Apoyar a la Educación (MUSE, por sus siglas en inglés) está examinando si el regreso más temprano a las aulas será posible.

"Estamos revisando los números. Tal vez no tengamos que esperar las nueve semanas enteras, pero será totalmente dependiente del nivel de cumplimiento que tenga la comunidad con las mascarillas, lavada de manos y distancia social", dijo Ferrell.

El grupo está compuesto de representantes de los tres distritos escolares del condado de Madison junto con miembros de la oficina del alcalde en Madison y Huntsvulle, la Comisión del Condado de Madison, y hospitales locales.

"Vamos a hablar con el Departamento de Salud Pública del condado de Madison para saber cuándo sería el mejor tiempo de hacerlo y cómo se van a ver las cosas", dijo Ferrell.

"No queremos volver demasiado pronto para evitar el tener que estar afuera luego por un periodo de tiempo más largo, pero tampoco queremos estar afuera por más tiempo de lo necesario."

Muchos padres a través del sistema escolar de la ciudad están ansiosamente esperando el momento en que puedan volver a las aulas sin peligro sus hijos. Wendy Robertson dijo que aunque tenga algunos familiares que son de alto riesgo si contraen el virus, decidió elegir que su hija asista clases en persona este otoño.

"Todos son de diferentes edades. Fue difícil manejar en los últimos meses del año escolar pasado a tantos niveles de colegio, ya que tenemos a jardín de infantes, primer grado, séptimo grado, y octavo grado. También hay cosas para las cuales siento es necesario instrucción en persona mejor", dijo Robinson.

Robinson conoce bien al impacto que puede tener el virus. Dice que tiene familiares y amistades que han sido impactados por el virus, y el día de las madres pasado se la pasó con su hija, Kania, en el hospital después ser diagnosticada con el síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C, por sus siglas en inglés).

"Dentro de pocas horas, el conteo de glóbulos blancos era una locura, y su cuerpo entero de despellejó como una serpiente", dijo Robinson.

Por suerte, se recuperó Kania y le dieron de alta del hospital y ninguno de los otros niños de Robinson desarrolló MIS-C.

Robinson dijo que las familias deben tener cuidado y tomar precauciones cuando vuelvan eventualmente al colegio.

"Cuando la gente dice que el COVID no existe o que no ataca a los niños, no me preocupo por esa parte. Hay otras cosas de esta enfermedad que le afectan a los niños. Ella era la única que no había salido nunca de la casa, así que tuvo que haberlo traído a la casa alguién que salió", dijo Robinson.

Además del regreso al colegio, la junta escolar de Huntsville City Schools también abarcó el tema del acceso al internet para familias de bajos recursos.

Ferrell dijo que el distrito está considerando formas seguras de ayudar a las familias con el acceso al internet a medidas que el estado va soltando dinero para esa iniciativa.

"El estado a otorgado a $100 millones para las familias de bajo ingreso con dificultades de internet. Nos aprovecharemos de eso para las familias de estudiantes en nuestra ciudad que lo necesiten. También estamos buscando un respaldo con los proveedores de internet locales y viendo los números ahora para encontrar algo factible para esas familias y para nosotros", dijo Ferrell.

Agregó que mientras tanto, esas familias pueden ir a everyone.org y abcstudents.org para recibir más información sobre la situación actual de acceso al internet y algunos remedios posibles.

El primer día de clases para Huntsville es el 17 de agosto.