Huntsville City Schools da un avance, detalles de Academia Airtual de Huntsville

Traducción en español: Gloria Yacosa

Con un poco más de una semana restante para decidirse, los padres de los estudiantes de Huntsville City Schools están apresurados para elegir una opción entre mandar a sus hijos al colegio o mantenerlos en casa con la Academia Virtual de Huntsville.

Monique Gaines dice que ella todavía está indecisa en cuanto a qué elegir para su hija en segundo grado, Olivia.

"No quiero mandarla al colegio para que se enferme, pero a la misma vez tengo que trabajar para poder darle de comer, y las dos cosas chocan", dijo Gaines.

Olivia es una estudiante "magnet" en la academia Academies for Science and Foreign Language. Gaines dijo que está tirando para la opción virtual para su hija.

Reconoce que dado a que es un sistema nuevo para el distrito, todo el mundo está aprendiendo a manejarlo juntos.

"Tengo que permitirles un poco de amplitud con eso, pero aún considerando a ese factor, todavía hay tantas preguntas sin respuesta en cuanto a cómo se van a hacer las cosas", Gaines dijo.

Durante la reunión especial el martes de la junta escolar, los maestros repasaron varios puntos de la academia virtual para lograr respuesta a algunas de esas preguntas.

Hasta ahora, alrededor de 500 estudiantes se han inscrito en la opción virtual. Son 400 más desde la última cuenta el miércoles, según el distrito. Brandy Curry dijo que su hijo, Jordan, será entre ellos.

"No fue fácil para mí, pero me puse a pensar lo bendecida que estoy porque puedo estar en casa y su abuela es maestra retirada. Ella puede venir a ayudarlo cuando no estoy con su tarea", dijo Curry.

Jordan entrará al segundo año de la secundaria. Dijo que extrañará su colegio Jemison High School este otoño. También expresó algunas inquietudes sobre la opción virtual.

"No estoy muy entusiasmado porque prefiero estar adentro de la escuela con mis amigos, pero también estoy un poco nervioso con lo virtual porque si me hace falta ayuda con algo, no tendré a la maestra para ayudarme y empujarme", dijo Jordan.

En la reunión del jueves, los administradores aseguraron que habrán varias oportunidades, a través de todos los niveles de estudio, durante el día para que los estudiantes interactúen con sus maestras.

Se les dio un vistazo del interfaz en la red de la Academia Virtual de Huntsville a los padres y estudiantes para que vean cómo será y cómo funcionará. Avisaron que las maestras podrán programar los perfiles de los estudiantes a partir del lunes.

Durante la reunión, el personal escolar destacó algunos de las actualizaciones en la guía estudiante-padre acerca de protocolos de seguridad. Una de ellos siendo la extensión del periodo de tiempo para permanecer en casa si un estudiante tiene fiebre de 100 grados o más y síntomas respiratorios.

Ese periodo de tiempo ahora será de 72 horas después del último episodio de tos o falta de aire, o prueba negativa de COVID-19.

Aún con todo eso, algunos padres están batallando sobre qué hacer con sus hijos este otoño.

"Todavía me da la impresión que tiene que haber algo más, pero no sé, no sé. Tengo que llevarme por la fe e investigar más para ver qué decidir", Gaines dijo.

La Junta Educativa de Huntsville City Schools dijo que espera recibir más asesoría cuando el superintendente del estado, el Dr. Eric Mackey, publique pautas nuevas, lo cual se espera el viernes.

El primer día del colegio para el distrito es el 17 de agosto. La junta dijo que tal vez tengan una reunión adicional para evaluar si podrán implementar todos los cambios necesarios a tiempo.