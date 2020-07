Hospital Huntsville: Bebé de 4 meses, y niño de 4 años entre 5 casos de niños con coronavirus

Spanish Translation: Gloria Yacosa

Cinco niños están internados actualmente en el Hospital para Mujeres y Niños de Huntsville con coronavirus.

David Spillers, presidente ejecutivo del hospital, avisó el miércoles que habían 121 pacientes dentro del sistema de hospitales a través del norte de Alabama. Son seis más desde el lunes.

Spillers dice que el más pequeño de los pacientes tiene 4 meses; es decir, nació durante la pandemia y ahora se ha contagiado del virus.

"Creo que la noticia para destacar hoy es que tenemos a cinco niños en el hospital con estatus positivo de COVID, así que si piensan que esto no le afecta a la gente joven se equivocan porque sí lo hace. Algunos de esos niños tienen solo meses. Es la primera vez que hemos visto esto desde que empezó la pandemia. Uno tiene 4 años y está recibiendo tratamientos de cáncer, y ahora encima tiene COVID", dijo Spillers.

Mencionó que está preocupado sobre cómo han contraído estos niños el virus.

"Estoy seguro que saldrán bien esos niños. No hemos visto esto antes, y creo que es el resultado directo de más COVID en la comunidad y de la interacción entre la gente alrededor le los niños, lo cual los está infectando", dijo él.

Spillers aseguró que tienen bastantes equipos protectivos personales, pero mantener al personal médico sano para atender a los pacientes es una preocupación.

Los ventiladores no son un problema por el momento, dijo Spillers, y explicó que hay alrededor de 100 en reserva.

"Creo que una de las cosas que ha cambiado durante esta pandemia es que hay menos gente que al principio conectados a ventiladores", dijo.

"No tengo la menor idea, pero es algo bueno. Siempre estamos un poco ajustados con las camas de cuidados intensivos, ya que somos un centro de nivel uno de trauma dado a la amplitud de la región que cuidamos. Sin embargo, por el momento, podemos redistribuir camas como sea necesario para acomodar a esos pacientes."

Dijo que modificaron a un piso del hospital, que está normalmente capacitado para cuidados intensivos, para que quepan 24 camas adicionales.

Dijo Spillers que está contento que la gobernadora, Kay Ivey, mantuvo la orden de Más Seguro en Casa, pero que tenía esperanza de más regulaciones.

Quisiera verla a Ivey imponer un mandato de cubertura de cara obligatoria en el estado.

"Uno no puede entrar a un restaurante sin zapatos. ¿Por qué pueden entrar a un sitio sin máscara? Se vuelven locos por eso."

El alcalde de Huntsville, Tommy Battle, dijo que él piensa que va llegar un punto en el futuro en que las máscaras serán obligatorias.

"Las máscaras creo que están aproximándose a nosotros. Pero, déjeme decirles esto: las máscaras no serán la bala de plata que estamos buscando", dijo Battle.

"A la vez que lleguen las máscaras, el COVID-19 aún va estar por ahí afuera. Todavía existirá la posibilidad de contagiarse entre personas. Si no se separan, si no desinfectan, si no tienen cuidado, puede que usted sea el próximo paciente."

Con niños ya hospitalizados, Spillers tuvo esto que decirle a cualquier persona que esté en contra de ponerse máscara: "Les pongo el reto a esas personas que resisten ponerse una cobertura de cara. La próxima vez que no se pongan una cobertura de cara, piensen que cualquiera puede tener COVID y dárselo a los demás porque en muchos casos puede ser asintomático. Si el pensamiento que usted, sin querer, le contagie a alguien de COVID, en particular a un niño con cáncer, si eso no es suficiente razón para ponerse esa máscara, pues, no sé qué lo es."