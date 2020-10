Hermanos gemelos, ex-maestros acusados en el condado de dekalb de crímenes sexuales relacionados con estudiantes

Traducción al español por: Gloria Yacosa

Los hermanos gemelos, Dustin Dalton y Donavan Dalton, han sido arrestados esta semana por la Oficina del Sheriff del Condado de DeKalb.

Ambos eran profesores y ambos enfrentan cargos relacionados con el comportamiento inapropiado con estudiantes. Dustin, que trabajaba en el instituto Sylvania, fue arrestado el lunes. Donavan, que trabajaba en una escuela en la ciudad de Fort Payne, fue arrestado el jueves por la noche.

Ahora, la oficina del sheriff está pidiendo a cualquier posible víctima adicional en estos dos casos que se presente. El sheriff Nick Weldon dijo hoy que "todo niño debería poder tener una educación sin que este tipo de monstruos depredadores busquen aprovecharse de ellos".

Un sobreviviente de una agresión sexual en el condado de DeKalb dijo que es importante hacerlos responsables.

"Fui abusado sexualmente de vez en cuando entre los 12 y los 15 años", dijo Anthony Kessler.

Kessler nunca obtuvo justicia. Ahora a sus 22 años, dijo que los investigadores le dijeron que no había suficiente evidencia. Dijo que está agradecido de que las autoridades estén investigando estas acusaciones contra los Dalton y buscando justicia para las víctimas.

"Siempre me rompe el corazón, siempre me hace pensar en lo que he pasado y sabes que nunca tuve justicia y sólo puedo nombrar a una persona que conozco que pudo ver a su depredador arrestado", dijo Kessler. "Es muy común que no lo hagan, así que me alegré al menos de ver que estas personas fueron arrestadas".

Donavan Dalton, de 28 años, se enfrenta a un cargo por tener contacto sexual con un estudiante menor de 19 años.

Pagó una fianza de 150.000 dólares el viernes por la tarde. El Consejo Escolar de la Ciudad de Fort Payne aceptó su renuncia el viernes por la mañana, después de enterarse del arresto.

Su hermano gemelo, Dustin Dalton tiene dos cargos, incluyendo tentar a un niño con fines inmorales y la difusión de material obsceno.

Las escuelas del condado de DeKalb despidieron a Dustin el fin de semana después de iniciar su propia investigación, antes de su arresto el lunes. Desde entonces ha salido con fianza que se fijó en 100.000 dólares.

"A esta gente se le paga para enseñar y cuidar a estos estudiantes y cuando hacen exactamente lo contrario, es un sentimiento muy desconcertante. ¿De quién podemos confiarnos con nuestros hijos, entonces?" Kessler dijo.

Kessler dijo que le preocupa el impacto a largo plazo que estas acciones puedan tener en cualquier víctima.

"El crimen no es la peor parte. Son los efectos del crimen", dijo Kessler. "Son los efectos mentales, sabes, es como una cárcel propia, aunque estés en una multitud llena de gente te sientes solo y es un sentimiento aterrador eso".

Kessler ahora se llama a sí mismo un sobreviviente. Buscó terapia y está en un lugar donde se siente empoderado para hablar públicamente de lo que ha pasado y ayudar a los demás.

"No te culpes a ti mismo. No lo hagas. Es tan común porque es el primer sentimiento", dijo Kessler. "Probablemente eso es lo que sientes ahora. No es un sentimiento que debas sentir porque no es tu culpa y no hay nada que puedas hacer, es culpa de estos depredadores".

Kessler enfatiza la importancia de hablar si ha sido víctima de abuso sexual. Si tiene alguna información relacionada con estos dos casos, contacte con la oficina del sheriff en el 256-845-3801.

Ambos distritos escolares dijeron el viernes que están trabajando con las autoridades en ambas investigaciones.