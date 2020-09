“He encontrado muchas cosas raras por aquí”, dice jardinero de cementerio tras encontrar cabeza de cabrita mascota

Traducción al español: Gloria Yacosa

El jueves, WAAY 31 habló con un jardinero de cementerio que encontró la cabeza de una querida mascota al hacer sus rondas el 8 de septiembre. Dice que era obvio que fue un acto intencional.

Sushi, el chivito, fue visto por última vez en la propiedad de su dueño, Mark McLlwain, el 6 de septiembre. La policía cree alguien se lo robó del jardin de la familia y lo decapitó violentamente, colocándola en el cementerio de Colbert Memorial Gardens.

La policía está buscando a la persona o personas responsables.

Frank Willbanks, a quien le dicen ‘Bubba’, es el jardinero que avisó del espantoso hallazgo.

“He encontrado muchas cosas raras por aquí, pero esta es una de las más raras”, dijo Willbanks.

Willbanks dijo que es obvio que lo mataron a Sushi, decapitándolo y colocando su cabeza en el cementerio adredes, ya que no habían marcas de masticación o desgarres típicos de un animal. Está claro que lo decapitó una persona.

“Se veía que le hicieron una cortada precisa hasta el hueso y cortaron”, dijo Willbanks.

Willbanks agregó que él es cazador, así que sabe bien que solo una mano humano puede cortar de manera tan limpia. Dijo que aún más raro fue dónde se encontró la cabeza: a varias yardas de cualquier carretera de accesible, justo en el medio del cementerio sin alguna marca de masticación de animal or de haber sido arrastrada.

“Alguien se la cortó intencionalmente y trajo la cabeza hasta aquí, colocándola en un lugar donde seguramente esperaban que no la encuentren”, dijo Willbanks.

Willbanks y sus empleados buscaron por el terreno para ver si veían sangre o al cuerpo de Sushi pero no encontraron nada. La policía de Tuscumbia no ha confirmado todavía si el caso tiene rasgos satánicos, o de santería o vudú.

McLlwain, el dueño de Sushi, dijo que le han llamado varias personas para aclarar que no fueron las culpables.

“Hemos tenido algunas llamadas anónimas de gente con nombres satánicos que salen en mi teléfono, y cada una de estas personas con quien me he comunicado me dijo que no tienen nada que ver con esto”, dijo McLlwain.

La familia McLlwain solo quiere saber quién le pudo haber hecho esto tan horrible a Sushi, y Willbanks dice que él también quiere saber porque está muy extraño.

“Hacerle semejante atrocidad a una mascota, no, no, está muy mal”, dijo Willbanks.

La familia McLlwain está ofreciendo $2000 de remuneración por cualquier información que termine en el arresto y enjuiciamiento del asesino de Sushi. La policía de Tuscumbia cree que Sushi fue robado de su jardin y consumido después que la decapitación horrenda. Las personas responsables por este acto violento pueden enfrentarse con cargos de crueldad a un animal y robo.