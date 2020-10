Funcionarios de salud del condado de Morgan preocupados por la temporada de gripe durante la pandemia de coronavirus

Traducción al español por: Gloria Yacosa

En el condado de Morgan, el número de casos positivos de coronavirus vuelve a aumentar, y los funcionarios dicen que están preocupados.

WAAY 31 se enteró de por qué un funcionario de salud del condado de Morgan tiene miedo de lo que esto podría significar con la temporada de gripe sobre nosotros también.

Judy Smith, del Departamento de Salud Pública de Alabama, dijo que algunos han dejado de tomar las precauciones de seguridad adecuadas, como el uso de máscaras, pero con la llegada de la temporada de gripe, la gente necesita volver a seguir las pautas de los CDC.

"Nuestros números han aumentado, nuestras hospitalizaciones han aumentado, hay un montón de gente enferma", dijo Smith.

El lunes, el Hospital Decatur Morgan tuvo 37 pacientes que dieron positivo en las pruebas de coronavirus o que están esperando los resultados. Ocho están en la UCI y la mitad de ellos están con un respirador.

Se han reportado casi 4.000 casos de coronavirus en el condado de Morgan desde que se inició el rastreo en marzo. El número de casos reportados en las últimas dos semanas es un 12% del total.

"Estamos en la temporada de gripe. Simplemente no podemos tener nuestros hospitales tan inundados que no podamos atender a la gente, a toda la gente que necesita ser atendida", dijo Smith.

Los hospitales están viendo casos de gripe y Smith dice que la gente necesita seguir usando máscaras y recibiendo la vacuna contra la gripe para que los hospitales puedan funcionar sin problemas.

"Uno hace lo que tiene que hacer para llegar a donde tiene que estar". Cada una de estas cosas es un viaje en sí mismo. COVID es un viaje", dijo Smith. "La máscara no es divertida, esperamos tener una vacuna, probablemente será el año que viene antes de que esté disponible para el público en general, pero hacemos lo que tenemos que hacer para proteger nuestras propias vidas y para proteger las vidas de la gente que nos rodea".

El martes, ofrecerán una clínica de vacunas contra la gripe en la Iglesia Bautista Central de 9 a.m. a 2 p.m. La clínica pide 5 dólares para las vacunas contra la gripe, pero si no puede pagar, no le rechazarán.