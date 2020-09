Funcionario de salud estatal de Alabama, Dr. Scott Harris, habla sobre temporada de influenza, examinaciones, y vacuna de coronavirus

WAAY 31 le preguntó al Dr. Scott Harris, Oficial de Salud del Estado, acerca de qué sigue con el coronavirus para el norte de Alabama. En la entrevista en vivo, su mensaje fue claro: el coronavirus no desaparecerá en cualquier momento.

Harris dijo que, dado que no hay una vacuna en este momento, el distanciamiento social, el uso de una máscara y la desinfección son las únicas defensas contra el virus para todos.

Dijo que el Departamento de Salud Pública de Alabama está trabajando para prepararse para el invierno y la temporada de gripe.

"Esperamos que la gente siga recordándose que esta enfermedad no ha desaparecido. Todavía no tenemos una vacuna disponible. No tenemos un tratamiento altamente efectivo disponible. La mejor protección que tenemos es prevenir que ocurra la infección en primer lugar, y se logra evitando las reuniones con personas que no vivan en nuestro mismo hogar", dijo Harris.

Explicó que aún podría ser una semana más antes de saber si habrá otro aumento en las hospitalizaciones por coronavirus después dell fin de semana feriado de Labor Day. El estado reportó picos aproximadamente tres semanas después del Memorial Day y el 4 de julio.

Harris dijo que el departamento de salud está al teléfono todos los días con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Están trabajando para obtener más información sobre las vacunas contra el virus que podrían salir en los próximos meses.

"Hay hasta seis vacunas que pueden ser lanzadas al mismo tiempo, por lo que estamos trabajando en la logística de cómo podríamos hacerlo. Estamos trabajando con muchas diferentes entidades del estado, grupos de médicos, hospitales, hogares de ancianos y otros para asegurarse de que esas vacunas estén disponibles ", explicó.

Harris le dijo a WAAY 31 que esas vacunas contra el coronavirus serán priorizadas y administradas primero a los más vulnerables.

También dijo que el estado ordenó 15 veces más vacunas contra la influenza que en el pasado y que todos en Alabama deberían poder recibir la vacuna gratis, sin importar dónde viva o si tiene seguro.

"Estamos trabajando con varios socios diferentes en cada condado para hacerlas llegar al público. Están disponibles para todos sin costo alguno. Queremos que todos se vacunen contra la gripe", agregó.

Harris también nos dijo que están viendo un aumento en las pruebas rápidas de antígenos porque es más rápido y económico realizar esas pruebas. Dijo que debido a que la tasa de negativos falsos es mayor, se consideran casos probables. Sin embargo, todavía se cuentan en el número total de casos.