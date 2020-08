Familia se preocupa al ver aumento de coronavirus en residencia de ancianos

Traducción en español: Gloria Yacosa

Brookshire Healthcare Center confirmó el viernes, 31 de julio, que estaba cuidando a 17 residentes con exámenes positivos de coronavirus.

Sin embargo, un familiar de uno de los residentes en el sitio dijo que no le habían avisado del aumento en casos.

La madre de Ruth Gulley ha sido residente del centro de salud durante el último año y medio. Dijo que hasta el momento no ha tenido ningún problema con el centro, pero ahora está preocupada por la falta de comunicación.

"Cuando supe que habían 17, me asusté pensando que ella era uno de ellos", dijo Gulley de su madre. Gulley dice que piensa constantemente en su madre de 88 años.

"No la he visto desde el 12 de marzo", dijo Gulley.

Ahora, le preocupa que su madre puede contagiarse de coronavirus mientras permanece aislada en esta residencia de ancianos. Aunque el centro avisó del salto en casos el viernes, Gulley dijo que no se enteró hasta que lo escuchó en WAAY 31.

"Me llamaron una semana y me dijeron que tenían un caso, y la próxima semana me llamaron para decirme que ya tenían tres en total", dijo Gulley.

"No sabía nada de los 17 hasta verlo en el noticiero de WAAY."

Nos tratamos de comunicar con Diversicare, la empresa que administra a Brookshire.

La empresa dijo en un comunicado que le avisa a los residentes y a sus representantes designados de casos confirmados de COVID-19, y dan actualizaciones de la situación semanalmente.

Sin embargo, Gulley prefiere una llamada telefónica.

"Yo no soy de usar el internet todo el tiempo", dijo Gulley. "Dependo de esa llamada para avisarme. Hablé hoy con una de las empleadas y me aseguró que me dejarían saber si mi madre lo contrae." Por el momento, su mamá esta bien.

Las instalaciones dijeron que los administradores están trabajando para asegurar que el centro esté siguiendo las pautas de prevención puestas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Confirmaron que tienen pólizas extensivas y que están trabajando con el Departamento de Salud Pública de Alabama, tanto como otros funcionarios de salud.

"Tengo miedo que se contagie ella, y espero y rezo que no", dijo Gulley.

Diversicare no dijo si cualquiera de los 17 residentes con COVID están hospitalizados. El centro dijo que siguen limitando las visitas según las pautas del CDC.

Comunicado completo de Diversicare:

"Estamos comprometidos a mantener informados a nuestros residentes y sus representantes designados mientras seguimos lideando con COVID-19 en nuestros centros. Conforme con los Centros de Medicare y Servicios de Medicaid, nuestros centros avisan a los residentes y sus representantes designados de la ocurrencia de un solo caso positivo de COVID-19, o tres o más casos del inicio de síntomas respiratorios nuevos ocurriendo dentro de 72 horas. También se les avisa a los residentes y sus representantes designados de cualquier caso positivo subsiguiente de COVID-19, y le aportamos actualizaciones semanales. Esta información es divulgada según las normas y leyes que rigen la seguridad y el bienestar de nuestros residentes. Adicionalmente a eso, los sitios web de Diversicare son actualizados regularmente."