Familia del condado de Lauderdale perturbada por reclamaciones que el padre no murió de coronavirus pide empatía

Traducción en español: Gloria Yacosa

La familia del primer hombre que murió oficialmente de coronavirus en el condado de Lauderdale está hablando sobre cómo han sido tratados desde su muerte.

Albert Johnson Trousdale, conocido como Johnson, murió a causa del virus en marzo. Su familia nos dijo que tenía algunas complicaciones de salud y que acababa de someterse a una cirugía de reemplazo de cadera cuando contrajo el virus.

Falleció en el Hospital de Huntsville. Su familia no pudo estar a su lado a causa de los protocolos del virus.

WAAY 31 habló con Matthew Trousdale, el hijo de Johnson y la esposa de Matthew, Nicole. Matthew y Nicole dijeron que el dolor de perder a Johnson ha sido inconmensurable para toda la familia, pero lo que lo hace peor son todos los comentarios que la gente les hace acerca de que el virus es un engaño o sobre teorías de conspiración.

"Por alguna razón, con esta pandemia y este virus, la gente ignora que hay personas reales detrás de esta situación", dijo Matthew Trousdale.

Matthew Trousdale dijo que nunca pensó que tendría que defender el certificado de defunción de su padre.

"La gente se me acerca y me dice, lo siento por tu padre, pero sabes si los demócratas harían tal cosa o si los republicanos harían aquello, o también dicen que es todo un engaño o que están exagerándolo. Pero no importa lo que digan porque yo todavía tengo a una lápida que miro. Es realmente difícil convencerme que es un engaño, o cualquier otra cosa, especialmente cuando vi todos los síntomas que tuvo que pasar él", dijo Matthew Trousdale.

Matthew dijo que las personas se acercan a su familia y dan sus opiniones políticas sobre cómo murió su padre y las insignificantes discusiones sobre las máscaras. Matthew dijo que normalmente cuando pierdes a alguien cercano, la gente se une a ti, pero este virus ha dividido a la gente.

"Si tuviéramos la mentalidad que hubo cuando pasó lo del 11 de septiembre en vez de pelear sobre máscaras, nos estaríamos empujando uno al otro para encontrar cómo hacer más máscaras", dijo Matthew Trousdale.

Para esta familia, esto no es un engaño. Perdieron a su padre y abuelo. Nancy Trousdale perdió a su esposo que estuvo con ella por 63 años. Esta nación y el estado perdieron a un veterano que sirvió en el ejército y la Guardia Nacional de Alabama durante 21 años. Johnson todavía estaba sirviendo a su comunidad e iglesia hasta el día que le comenzó la fiebre alta y el virus se lo llevó el 26 de marzo.

"Es un puesto vacío, sabes. Estás acostumbrado a hacer esa llamada por teléfono todas las noches antes de la cena o después de la cena y él no está para contestar", dijo Nicole Trousdale, nuera de Johnson.

En Alabama, más de 2,100 personas han muerto a causa del virus. Matthew Trousdale dijo que sabe que los miembros de su familia no son los únicos que pasan por esta carga emocional cuando la gente le pregunta cómo murió su padre o afirma que es un engaño.

"Trata a las personas como te gustaría que te traten. Si tu madre, tu padre, tu hermano o tu hermana muriera, ¿te gustaría escuchar las opiniones políticas de alguien sobre cómo murió? No creo. Para mí, un buen cuento sobre papá... eso es lo que necesito, y eso es lo que mamá necesita", dijo Matthew Trousdale.

Matthew Trousdale y su familia dijeron que esperan que la gente no se enoje con ellos por hablar y dijeron que la gente solo necesita mostrar un poco más de empatía. Dijo que por cada comentario hiriente que han escuchado, todavía hay grandes personas que los han ayudado durante este tiempo.

Dijo que muchas de las personas que hacen los comentarios también son buenas personas. Sabe que aún podría llamarlos si se queda sin gasolina.

La familia Trousdale solo quiere que las personas comprendan por lo que están pasando y cómo hablar con las familias que han perdido a sus seres queridos por el virus.