Familia de Madison elige educar a su hija en casa sobre las opciones del sistema de colegios durante la pandemia

Spanish translation: Gloria Yacosa

Mientras los padres consideran cuál opciones de clase, o virtual o tradicional, elegir para sus hijos a medida que va aproximándose el primer día del colegio, WAAY 31 habló con una madre que optó por una tercera opción - la educación en casa.

Las clases virtuales no nos parecieron una opción factible para nosotros ya que estamos trabajando virtualmente también. No sería posible, y no estamos conformes con las clases en persona tampoco; entonces, solo nos quedaba la opción más obvia que era educarla en casa", dijo Leah Stinnett, una madre local.

La hija de Stinnett estaba lista para empezar el jardín de infancia en Madison City Schools. Pero, dado a la pandemia, ella y su marido decidieron que lo hará en casa.

"Estabamos considerando su seguridad, si ella pudiera tolerar aprender en un ambiente donde están sentados todo el día sin libertad de moverse ni poder interactuar con otros niños. También consideramos si las clases virtuales iban a funcionar en casa", dijo.

Stinnett dijo que no fue fácil tomar la decisión, y que todavía tiene inquietudes sobre educarla en casa y la falta de interacción social."Por ejemplo, me preocupo de encontrarle formas seguras de socializar con otros niños de su edad", dijo.

Sin embargo, dice que, en general, educarla en casa le dará una forma más flexible y eficaz de enseñarle a su hija a corto plazo.

"Podemos hacer las clases temprano a la mañana, a la tarde o hasta el sábado, y tendrá muchísima enseñanza y tiempo de instrucción que no nos afectará el horario de trabajo tanto como las clases virtuales o tradicionales de los colegios", dijo ella.

Stinnett dijo que la familia verá cómo le va el año escolar y tomarán la decisión si seguir educándola en casa a la niña o mandarla al colegio cuando la pandemia termine.

Ella dice que sabe que es difícil para los padres tener que decidir cuál opción escolar es mejor para sus hijos ahora, pero dice que al fin y al cabo es lo que sea mejor para los padres y los niños.