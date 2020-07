Faltan aproximadamente 200 trabajadores del hospital Huntsville dado a asuntos de coronavirus

Spanish translation: Gloria Yacosa

El hospital Huntsville anunció el lunes que tiene acerca de 200 empleados afuera actualmente con coronavirus, o expuestos a coronavirus.

David Spillers, director ejecutivo del hospital, dice que están en proceso de contratar y capacitar a más empleados para ayudar con la falta de trabajadores. También están poniendo a enfermeras que normalmente se ocupan de capacitaciones en rotación clínica otra vez.

Explicó que en cambio a la temporada de influenza, donde los empleados pueden recibir la vacuna contra la influenza, ahora solo hay equipo protectivo y de saneamiento para protegerse del virus.

"No tenemos una vacuna para COVID, así que muchos están afuera con COVID", dijo Spillers.

Dijo que los 190 son parte de su personal en el condado de Madison. Spillers explicó que lo que le preocupa ahora es lideando con menos personal.

"Las camas físicas no son problema, suministros tampoco, pero la falta de personal sí me sigue preocupando. Normalmente no hay 200 empleados afuera, como en Madison ahora, cuando hay estas cantidades de pacientes. Es una cantidad grande", dijo.

Spillers dice que con el aumento en número de casos que se espera a causa del fin de semana del 4 de julio, el hospital está haciendo lo que puede para preparse.

"El equipo está trabajando para encontrar personal adicional para abrir más unidades por los números que esperamos", dijo.

Spillers también dijo que tiene 12 empleados que están solamente dedicados a llamar a los que se les ha hecho prueba y darle resultados.