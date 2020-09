Ex enfermera de Huntsville indicada por asesinato en envenenamiento del marido

Traducción al español por: Gloria Yacosa

Se ha presentado una demanda por homicidio culposo contra un hospital de Athens y una ex enfermera acusada de matar a su marido.

Marjorie Cappello está acusada de asesinato por envenenar a su marido, James Cappello, con insulina que se robó del hospital North Alabama Specialty Hospital, donde trabajaba. La acusada informó de la desaparición de su marido en septiembre del 2018. La policía de Huntsville luego encontró el cuerpo en el garaje de la casa y una tumba recién cavada en el patio de atrás.

La demanda de 17 cargos fue presentada el 18 de septiembre de 2020 por la herencia de James Cappello.

Acusa al hospital de no proporcionar la supervisión adecuada de Marjorie Cappello y no monitorear adecuadamente los medicamentos controlados, lo que, según dice, causó la muerte de su esposo.

La demanda informa que en septiembre del 2018, Nicole Cappello estaba trabajando en el segundo piso en cuidados intensivos y servicios de salud a largo plazo cuando robó uno o más medicamentos del hospital, incluyendo a la insulina que utilizó para envenenar a su esposo.

La demanda sostiene que el hospital tenía el deber de garantizar que las recetas, los medicamentos controlados y los suministros se manejaran correctamente para minimizar cualquier riesgo. También afirma que el hospital fue negligente al contratar a Cappello, ya que tenía el deber de “ejercer un cuidado razonable y debida diligencia” para asegurarse de que ella fuera competente y apta para realizar el trabajo, que incluía el acceso a medicamentos controlados recetados.

La demanda acusa al hospital de no investigar adecuadamente a Cappello, diciendo que era incompetente y tenía "un historial de desvío y / u otros problemas". Afirma que tenía antecedentes de abuso de drogas y robo de medicamentos, pero se le dio acceso completo a los medicamentos en el hospital.

La demanda también dice que el hospital no cumplió con las disposiciones de la ley HIPAA de prácticas de confidenciliad al permitir acceso no autorizado a la información médica personal de los pacientes. Continúa diciendo que no realizó auditorías para evitar la apropiación indebida de medicamentos de los pacientes y no controló adecuadamente un sistema automático de dispensación de medicamentos.