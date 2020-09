Estudiante de la Universidad de Alabama no está de acuerdo con las restricciones relajadas de coronavirus

Traducción al español por: Gloria Yacosa

A partir del lunes, en el campus de la Universidad de Alabama, se relajarán algunas de las restricciones impuestas debido a la gran cantidad de casos de coronavirus.

Esto se debe a que el Departamento de Salud Pública de Alabama dijo que la disminución de los casos positivos es una buena señal de mejora.

WAAY-31 habló con los estudiantes sobre cómo se sentían acerca de los cambios y sobre lo que pueden esperar ver la próxima semana.

Hablamos con un estudiante de la Universidad de Alabama que nos dijo que este semestre ha sido un torbellino.

Ella no cree que la universidad deba permitir reuniones todavía solo porque han visto una disminución en solo una semana.

"No creo que sea el momento adecuado. Especialmente porque la semana pasada anunciaron que tenían 1300 casos y ahora están abriendo la escuela nuevamente", dijo Shakyia Grooms.

Shakyia Grooms es estudiante de último año en la Universidad de Alabama.

Nos dijo que la universidad les envió un correo electrónico informándoles que las restricciones impuestas la semana pasada se estaban levantando.

Las áreas de estudio en los dormitorios y los comedores ya se pueden abrir.

Varios grupos y departamentos también pueden realizar eventos con un máximo de 50 personas adentro y 100 afuera.

Las visitas también se pueden reanudar para aquellos que viven en el mismo dormitorio siempre y cuando usen mascarillas y observen la distancia social.

Pero Grooms nos dijo que eso no la hace sentir mejor.

"Es abrumador. No sé. Creo que diría que el sentido común no es tan común. Entiendo que quieren que todo funcione sin problemas, pero no estamos viviendo en tiempos normales", dijo.

Grooms vive fuera del campus y, debido a la cantidad de casos de coronavirus, envió un correo electrónico a muchos de sus maestros para que le permitieran asistir a clases en línea durante el resto del año.

Las organizaciones estudiantiles aún no pueden realizar eventos y la escuela todavía está haciendo pruebas al azar.

Lo que Grooms piensa que es bueno.

Los funcionarios de la universidad también están enviando textos de control diarios para preguntar cómo se sienten los estudiantes, pero Grooms no está convencido de que sirva de nada.

"Habían estudiantes dando fiestas de coronavirus. Vamos, de verdad crees que esos van a responder a un mensaje de texto como deben... yo creo que no", dijo.

Shakyia cree que la universidad está haciendo un trabajo más o menos adecuado con el manejo de la pandemia ... pero cree que se podría hacer más.

Ella dijo que las suspensiones por violar las pautas de coronavirus son al menos un buen camimo por donde empezar para disciplinar a los estudiantes.

El colegio vio una disminución de casi 600 estudiantes que dieron positivo durante la semana del 4 al 10 de septiembre.

La universidad informó que vigilarán las actualizaciones para ver si se pueden aflojar más restricciones.