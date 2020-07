Spanish translation: Gloria Yacosa

El hospital Huntsville habló con WAAY 31 sobre el aumento consistente de pacientes con coronavirus en las últimas dos semanas.

David Spillers, director ejecutivo del hospital, dijo que se está empezando a preocupar con el aumento. Las cifras del Departamento de Salud Pública de Alabama muestran que el estado está a un promedio de 1,000 casos nuevos diarios durante la última semana.

"Esto es peor de lo que había anticipado. Supongo que no anticipé que la gente ignore por completo el distanciamiento social y las cosas que nos prevenían de ser una 'zona caliente' del estado y el país", dijo.

Spillers explicó que la indiferencia a las normas desde que es estado tuvo su reapertura está poniendo a riesgo a todos.

"Hay 167 pacientes en nuestro hospital que están muy, muy enfermos. Un porcentaje pequeño de las personas no va a sobrevivirlo. Si no tuviéramos al COVID, probablemente no estarían en el hospital, dijo.

De esos 167 pacientes en el sistema del hospital, Spillers nos dijo que 91 son del condado de Madison; con más de mil pacientes en hospitales a través del estado. Spillers dijo que ya era hora que la gobernadora Kay Ivey tomara medidas.

"No veo ninguna razón por la cual el estado entero no se ponga máscara, y entiendo que hay muchos que no están de acuerdo. Hay muy poca evidencia, virtualmente ninguna, que haga daño.

Pero, sí hay mucha evidencia que ayuda y es algo muy fácil de hacer. Eso es lo primero que le diría a la gobernadora, yo haría que el estado entero se ponga máscara", dijo.

El martes el condado de Madison comenzó a exigir máscaras.

WAAY 31 le preguntó a Spillers qué viene si eso no aplana suficiente a la curva.

"Creo que el próximo paso si no funciona eso es que nosotros, es decir el estado, tendrá que decidir si se puede permitir que negocios y organizaciones de contact cercano estén abiertos", nos dijo.

Explicó a qué tipo negocio se refería.

"Diría que es más los tipos de lugares donde la gente se congrega en grupos grandes, donde se conversa, toma, y ese tipo de actividad. Clubes de noche, bares ese tipo de cosa. Cualquier situación donde haya gente en contacto cercano, donde no se estén poniendo máscara, esas situaciones serían donde hay más probabilidad que se riegue", dijo.

Tuvo un mensaje para cualquiera que no esté tomando en serio a la orden de salud.

"Se está propagando porque muchos no lo están tomando en serio. Ojalá lo harían. No sé ya cómo hacerles entender. Creo que cuando cancelemos la temporada de fútbol de las universidades, quizás entonces van a hacer caso", agregó.

Spillers dijo que espera que no llegue a eso. A pesar de todo, aún piensa que si la gente toman las riendas y empiezan a mantener la distancia social y ponerse máscara, todavía tenemos oportunidad de darle vuelta a la situación.