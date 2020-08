Especialistas en enfermedades infecciosas de Huntsville Hospital: Combatan el coronavirus con máscaras no protectores faciales de plástico

Traducción en español: Gloria Yacosa

El especialista en enfermedades infecciosas del hospital Huntsville, el doctor Ali Hassoun, dijo el viernes que no hace falta un protector facial completo para cuidarse de coronavirus.

A principios de esta semana, el Dr. Anthony Fauci, sugerió que el uso de protectores o gafas servirían para proteger los ojos de gérmenes peligrosos. Sin embargo, Fauci dijo que los protectores faciales y gafas no son universalmente recomendados.

"En un mundo ideal, tal vez hubiéramos dicho que estaría buenísimo agregar todo eso", dijo Hassoun. "Pero, para ser más prácticos, y porque queremos hacer énfasis en los que es más importante, las mascarillas y la distancia es lo que diría yo es más importante."

El experto en enfermedades infecciosas dijo que los protectores faciales y las gafas no hacen mucho sin seguir las pautas de distancia y mascarilla.

"Se necesita la mascarilla, la cual es mucho más importante que el protector facial", dijo, agregando que cree que gente tendrá que seguir usando mascarillas por lo menos unos seis meses más.

Los protectores faciales se usan en los hospitales com Huntsville Hospital, pero solo cuando se está cerca y en contacto directo con un casos positivos o sospechosos.

Si usted aún quiere tomar la precaución adicional, Hassoun dice que cualquier barrera de gotillas, tales como gafas o anteojos, debe proteger a los membranas mucosas del ojo.

En Huntsville, los protectores faciales están bastantes disponibles en varias tiendas de suministros médicos. Varios locales han dicho que los tienen en su inventario, pero que no son muy populares, y que la gente prefiere las mascarillas.

Thomas Tipton dijo que consideraría la precaución adicional, o sea el protector completo facial, bajo las condiciones adecuadas.

"Sí, todo lo que ayude", dijo Tipton, "Ya tengo un protector facial para el trabajo que hago, así que no tendría que comprar uno. Me lo he puesto, pero no para la pandemia."