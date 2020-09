‘Es lo que somos, la raza humana’: Un pastor de Huntsville que ayuda a educar a la comunidad sobre las relaciones raciales

Después de meses de disturbios civiles debido a la muerte de George Floyd, individuos con antecedentes multirraciales se encuentran en una posición única en la conversación en torno a las relaciones raciales y la policía en los Estados Unidos.

Rosa Toussaint-Ortiz es un pastor de la comunidad de Huntsville que dice que su identidad como hispana negra la hace ver eventos recientes desde perspectivas variadas.

Toussaint-Ortiz está escribiendo actualmente un libro sobre sus experiencias como mujer hispana negra, que incluye uno de sus peores encuentros con el racismo en los Estados Unidos en Filadelfia en 1988. Dijo poco después de mudarse de Huntsville a Filadelfia, alguien rompió las ventanas de su nuevo hogar en un vecindario totalmente blanco y tuvo que irse.

Para ella, la muerte de George Floyd en mayo se convirtió en un conmovedor recordatorio de sus propias experiencias.

“Cuando al ver George Floyd diciendo, ‘no puedo respirar’ y muere al frente de uno en la cámara, claro me dio coraje, me dio tristeza, lloré. Luego, todos los recuerdos, lo que sucedió en Philadelphia durante 1988 y 1989—todo eso regresó,” Toussaint-Ortiz dijo.

Entender las protestas actuales contra el maltrato policial de los negros es difícil para los hispanos/latinos en la comunidad, dice Toussaint-Ortiz, especialmente para los nuevos inmigrantes con un conocimiento limitado de la historia de los Estados Unidos.

“Ellos no entienden ese problema que habido con los negros y la policía y la esclavitud. Entonces yo me encuentro en una posición de enseñar, de que educarlos, y no solamente yo—me dado cuenta de que otros hispanos negros se han sentido con la misma responsabilidad de que tenemos que educar a nuestra comunidad,” ella dijo.

Hay espacio para crecer y aprender, lo que Toussaint-Ortiz espera lograr tanto a través de su libro como a través de la conversación.

“Esto no es fácil, pero poco a poco, si ponemos de nuestra parte, podemos ayudarnos y ser de bendición a la raza humana—es lo que somos, la raza humana,” ella dijo.