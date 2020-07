Muchos distritos escolares están presionados para contratar maestros adicionales, personal de custodia y enfermeras para llevar a cabo las nuevas medidas requeridas este año escolar para prevenir la propagación del coronavirus.

Pero el superintendente de escuelas de la ciudad de Scottsboro, Dr. Jose Reyes, Jr., dice que el distrito tiene todo el personal que necesita para llevar a cabo las opciones de aprendizaje tradicionales y virtuales que se ofrecen este otoño.

“Afortunadamente, el sistema escolar de las escuelas de Scottsboro tiene un buen número de personal,” Dr. Reyes dijo.

Con el dinero del gobierno que otras escuelas pueden usar para contratar más personal, Dr. Reyes dice que el distrito utilizará la mayoría de este dinero para suministros y tecnología.

“El dinero que es de los fondos federales va a ser utilizado para comprar productos de limpieza, productos de salud y productos de tecnología,” Dr. Reyes dijo.

Tiene preocupaciones sobre la posible escasez de personal con maestros sustitutos.

“En realidad, no sabemos si vamos a tener suficientes sustitutos o no hasta que lleguemos a este momento,” Dr. Reyes dijo. “Con todos estos cambios, pues tal vez muchas personas no van a estar tan seguras de entrar las escuelas como antes.”

Dr. Reyes dice que alrededor de 400 de los 2,400 estudiantes del distrito se espera que hagan aprendizaje virtual, algunos de los cuales son estudiantes de inglés como segundo idioma que necesitarán adaptaciones diferentes en línea.

“Se ha comprado el programa que se llama Ellevation que tiene ayuda para los estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo lenguaje,” Dr. Reyes dijo.

El distrito comenzará con una fecha de inicio escalonada el 12 de agosto. Dr. Reyes alienta a los padres a revisar la página de Facebook y el sitio web del distrito todos los días para la última comunicación y actualizaciones de regreso a la escuela.

Nota: Irene Perales, especialista de ELL y traductora para las escuelas de la ciudad de Scottsboro, tradujo esta entrevista para el superintendente Dr. Reyes.