El director general del Hospital Huntsville espera un aumento en los casos de coronavirus con las fiestas que se acercan

Traducción al español por: Gloria Yacosa

Los líderes del condado de Madison dieron su actualización semanal sobre el coronavirus el miércoles.

Esto llega al mismo tiempo que los países de Europa empiezan a ver un pico en los casos de coronavirus de nuevo.

WAAY 31 trabajó para saber si los líderes de los hospitales están preocupados por lo que sucede en Huntsville y el norte de Alabama.

El director ejecutivo del Hospital de Huntsville, David Spillers, dijo que con las fiestas que se acercan y las familias que se reunirán pronto, espera un aumento en los casos. Pero dijo que todos aquí conocen las herramientas que tenemos para prevenir la propagación del coronavirus y espera que la gente lo tenga en cuenta para detener un aumento importante de casos.

"Creo que si somos inteligentes y hacemos las cosas de las que acabamos de hablar, y mantenemos distancia, disinfectamos, usamos una máscara, no tenemos grandes reuniones, ni siquiera reuniones familiares, creo que una de las cosas más difíciles de hacer es reunir a toda la familia y luego nos quitamos las máscaras y bajamos la guardia", dijo Spillers. "Creo que debemos ser muy inteligentes en lo que hacemos en el futuro. ¿Si creo que veremos un aumento? Sí, creo que sí. Pienso que durante el invierno, a medida que tengamos más gente encerrada junta, que se vera un aumento. Pero también pienso que si somos inteligentes en cuanto a cómo procedemos, creo que podemos evitar que sea tan malo que tengamos que considerar los cierres y ese tipo de cosa. Realmente no creo que tengamos que llegar a eso. Espero que no tengamos que llegar hasta ese punto".

Spillers dijo que actualmente, están viendo un mayor número de hospitalizaciones por coronavirus en el Hospital Decatur-Morgan que en otras áreas del norte de Alabama. Pero dijo que sólo se necesita un brote en un asilo de ancianos o una reunión grande para que haya un pico en otro lugar.